„Offline ist der neue Luxus“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer seinem iPhone oder seinem Tablett eine Auszeit gönnen und offline ein spannendes Buch lesen will, hat oftmals die Qual der Wahl. „Niemand blickt durch, wie viele Bücher allein in einem Jahr in Deutschland herauskommen“, sagt Pastor Ulrich Krause-Röhrs. „Jeder ist auf Hilfestellung angewiesen“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende der Leester Kirchengemeinde. Aus diesem Grund hat der Pastor die Reihe „Literatursalon Lesenswert“ ins Leben gerufen.

Sie geht am Donnerstag, 17. Oktober, zum vierten Mal über die Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus am Henry-Wetjen-Platz in Leeste. Dafür hat der Pastor Kooperationspartnerinnen gesucht und in Ingrid Cordes und Katharina Lammers gefunden. Sie sind Buchhändlerinnen bei Schüttert in Kirchweyhe. Das Trio will an diesem Abend 15 Werke vorstellen. Das sind aktuelle Bücher, die nicht älter als zwei Jahre sind. Das Spektrum reicht von Romanen über Krimis bis hin zur Reiseliteratur.

Für Pastor Ulrich Krause-Röhrs ist Lesen nicht nur ein Menschenrecht, sondern fördert auch die Demokratie. Der Pastor will mit seinen beiden Mitstreiterinnen einen Beitrag zur Leseförderung leisten. „Das Wesentliche lernt man über Bücher“, sagt Krause-Röhrs. Er fügt hinzu, dass er sich vor seinem Theologiestudium in einer anderen Fakultät mit Geschichte beschäftigt hatte und durch den Blick in Bücher viel gelernt hat.

Ingrid Cordes weist auf noch einen anderen Aspekt hin, weshalb der Griff zum Buch angesagt sei: „Offline ist neue Luxus.“ Wer wirklich weg vom Netz will, benötigt packende Literatur. Und die dazu notwendigen Tipps hätten sie parat. Katharina Lammers hat in diesem Jahr 83 Werke gelesen – im Schnitt jeden dritten Tag ein Buch.