Der Förderverein Dampflok Weyhe beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Aus diesem Grund öffnet er das Kulturgleis am Sonntag, 8. September, und bietet von 11 bis 17 Uhr Führungen an. Die Besucher können sich in diesem Zeitraum sowohl die Lokomotive anschauen als auch das kleine und erweiterte Museum, kündigt der Vorsitzende Karl-Heinz Stickan an. Der Verein bietet an diesem Tag Kaffee und Kuchen an und sorgt für Spezialitäten vom Grill.

Foto: Sigi Schritt