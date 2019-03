Österliches in der Pausenhalle der Grundschule Sudweyhe

Ingrid Lühmann, Schulleiterin der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe, zieht ein positives Fazit. Sie ist mit dem Verlauf des Frühlingsbasars „sehr zufrieden“.

Mehr als 180 Mädchen und Jungen hatten sich nämlich Tage zuvor vorbereitet, um zum Beispiel aus Baumstämmen Osterhasen zu gestalten sowie Vogelketten aus Papier zu basteln. In der Pausenhalle waren die Tische in mehreren Reihen aufgebaut, und die Schüler legten sich ins Zeug, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Der Erlös ist für den Förderverein bestimmt. Die Mitglieder sorgten an diesem Tag für Kaffee und Kuchen.

