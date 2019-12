ÖPNV weiter stärken

Weyhe – Als Nachrücker ist Kevin Buch ein frischgebackenes Ratsmitglied. Der Leester gehört seit Donnerstag der Weyher SPD-Fraktion an. Da der ehemalige Fraktionsvorsitzende Frank Seidel Bürgermeister geworden ist, musste die Lücke in den Reihen der Sozialdemokraten geschlossen werden. Redakteur Sigi Schritt sprach mit dem Kommunalpolitiker.

Verfolgt man als Nachrücker die Lokalpolitik grundsätzlich aus einer besonderen Perspektive?

Es fühlt sich noch an wie ein echter Neustart. Ob ich eine besondere oder andere Perspektive habe, kann ich aktuell nicht bewerten. Da ich mit der Kommunalpolitik grundsätzlich sehr zufrieden bin, sehe ich hier viele Überschneidungen. Dennoch will ich frischen, jungen Schwung in den Rat bringen und mich mit bestem Wissen und Gewissen einbringen.

Wie haben Sie sich informiert?

Als offizieller Nachrücker-Kandidat hatte ich die Möglichkeit, an den SPD-Fraktionssitzungen teilzunehmen. Hier konnte ich gute Einblicke in die Arbeit einer Ratsfrau und eines Ratsherrn gewinnen. Zusätzlich ist mein guter Freund Dustin Tiesing seit vielen Jahren im Rat. Und sowohl vor der Wahl, als auch die letzten Jahre der aktuellen Periode, ist das Thema Politik bei uns allgegenwärtig. Ansonsten lese ich viel in den Zeitungen und Sozialen Netzwerken oder besuche Veranstaltungen zur Entwicklung des Leester Ortskerns.

Was läuft gut in Weyhe?

Ganz pauschal gesagt erstmal jede Menge! Sobald Probleme erkannt werden, wird auch meist schnell gehandelt. Als Beispiel nenne ich hier die Kindertagesstätten. Eine Unterdeckung der Plätze wurde erkannt, und daraufhin wurden schnell neue Gebäude in Planung gegeben oder bestehende Gebäude erweitert.

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotential?

Bei der Verkehrslage in Weyhe sehe ich Potential. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen weiter gestärkt werden, um den Individualverkehr mehr von den Straßen in der Rush-Hour wegzubekommen. Glücklicherweise haben wir eine gute Anbindung in Weyhe mit Zug und Bus, aber eine Straßenbahn kann hier zusätzlich weiter entlasten.

Sie waren aktives Mitglied der Gemeindefeuerwehr. Welche Sicht haben Sie auf die Ortswehren?

16 Jahre in der freiwilligen Feuerwehr gehen natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Die Kameradinnen und Kameraden der Gemeindefeuerwehr leisten tolle Arbeit im Ehrenamt und müssen weiter mit voller Unterstützung aus der Politik unterstützt werden. Für die Sicherheit der Bewohner, aber auch für die Sicherheit der Feuerwehrfrauen und -männer muss die Ausrüstung weiter auf einem hohen Niveau bleiben. Da mir aus den Ortswehren übergreifend nach meinem aktiven Dienst viele Freunde aus der Feuerwehr geblieben sind, werde ich hier auch in Zukunft Anreize mitnehmen.

Was sagen Sie zu den vielen Baustellen im Sanierungsgebiet?

Bauen und Nachverdichten bilden die Schlüssel gegen die Wohnungsnot. Unser Wohnungsmarkt ist zwar nicht so hochgeheizt wie in manchen Großstädten, aber auch bei uns kommt der Wohnungsmangel bei den Mieten und Kaufpreisen an. Ein echter Fan von 08/15-Stadtvillen bin ich zwar nicht, aber bei uns in Leeste gibt es auch Beispiele wie man es richtig macht. Das neue Fotostudio hat ein tolles Gebäude aus dem Boden gestampft, dass sich sehen lassen kann und zusätzlich Gewerbe und viel Wohnraum geschaffen hat.

Freuen Sie sich über den Markt Famila als Ergänzung zu Rewe und Netto?

Freuen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber ich begrüße die Ansiedelung des Famila-Marktes. Genau so hätte ich auch ein produzierendes Gewerbe begrüßt, denn jeder Arbeitsplatz in Weyhe ist wichtig und dadurch, dass wir die flächenkleinste Gemeinde im Landkreis sind, müssen wir sehr durchdacht die bestehenden und neuen Industrie- und Wohngebiete beplanen. Ich selber werde aber wohl nicht oft dort anzutreffen sein, da ich den Wocheneinkauf online tätige und nach Feierabend nur kurz an der Abholkasse in Empfang nehme. Die Zeit eines ausgiebigen Einkaufs verbringe ich lieber mit meiner kleinen Familie.

Auf Ihrem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage. Viele öffentliche Dächer sind dagegen noch blank. Welche Liegenschaften der Gemeinde würden Sie mit einer Anlage ausstatten?

Andersrum gesagt fallen mir nicht viele Gebäude ein, die ich komplett ausschließen würde. Augenmerk sollte meiner Meinung nach als erstes auf die Gebäude gelegt werden, die einen hohen Strombedarf (primär am Tag) aufweisen. Hier kann der produzierte Strom dann direkt verbraucht werden. Aber um die Energiewende zu schaffen und den CO2-Fußabdruck zu minimieren, benötigen wir jede freie Fläche.

Warum?

Photovoltaik ist aus ökologischer absolut sinnvoll. Bei der Produktion fällt zwar auch CO2 an, aber diesen holt eine Photovoltaikanlage schnell wieder ein. Meine private Anlage läuft erst seit dem Frühjahr und hat bereits 3,5 Tonnen CO2 gespart.

Ihnen ist aber noch was wichtig?

Ein zweiter Faktor ist die Technik. Hier wurde die letzten Jahre massiv geforscht und die Leistung, sowie die Lebenserwartung deutlich gesteigert. Einher geht damit der Punkt Wirtschaftlichkeit. In der aktuellen Zeit ist es günstiger, Strom aus Photovoltaik-Anlagen zu produzieren, als durch fossile Brennstoffe wie Kohle oder Gas. Diesen Vorteil kann sich jeden Bürger, aber auch die Gemeinde zunutze machen, um Kosten zu senken. Für mich eine Win-Win Situation, und im nächsten Jahr wird meine Anlage erweitert.

Welche Themen liegen Ihnen in Weyhe am Herzen?

Ökologisch die Gemeinde entwickeln, Schulen und Kindertagesstätte weiter ausbauen, und die Qualität sichern. Wohnen in Weyhe ist schön, und soll es auch in Zukunft bleiben. Hier freue ich mich ganz besonders auf die Ortsentwicklung Leeste in all ihren Facetten. Nach meinem aktiven Dienst weiter die Feuerwehr und das Ehrenamt aus einer anderen Perspektive unterstützen und fördern.