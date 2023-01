„Die Leute haben Nachholbedarf“

Von: Sigi Schritt

Teilen

Fabian Krüger hält das Modell eines Schiffes der Tui Cruises in den Händen. Er hat vielen Weyhern Reisen auf Kreuzfahrtschiffen verkauft. © Sigi Schritt

Die Weyher haben wieder Freude, ihre Urlaube zu planen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage in drei Weyher Reisebüros. Das Ergebnis einer Umfrage: Weyher Bürger zieht es in sonnenreiche Länder. Gutscheine sind hoch im Kurs.

Weyhe – Das Buchungsverhalten sei fast wieder so wie vor der Pandemie. Das stellt Rita Schmittat vom TUI-Reisebüro am Marktplatz fest. Bei den Weyhern, die Familie haben, sehe die Lage allerdings noch anders aus. Das habe jedoch damit zu tun, dass die Urlaubsmeldungen, die die Mütter und Väter in den Betrieben abgeben, noch bestätigt werden müssten. Die, die ihren Sommerurlaub bereits geordert hätten, hätten mit ihrem Betrieb eine Vereinbarung getroffen, erläutert Schmittat.

Wohin zieht es die Familien im Sommer? Ziele, die besonders beliebt sind: Türkei und Griechenland. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei gut. Gefragte Orte seien die Inseln Kos und Kreta, aber auch das Festland.

Paare, Singles oder die sogenannten Best Ager aus Weyhe haben sich neben Griechenland und der Türkei auch die Balearen ausgesucht.

Unterm Tannenbaum waren Gutscheine aller Art hoch im Kurs: Ob Städtetouren nach Hamburg oder Berlin oder Musical-Reisen. „Die Leute haben Nachholbedarf“, sagt die Inhaberin.

Menschen aus Weyhe werde man sicherlich auch auf der einen oder anderen Kreuzfahrt treffen, ist sich Schmittat sicher. Die Mitarbeiterinnen Tanja Hoberg und Rebecca Weyhausen-Brinkmann empfehlen zum Beispiel eine Weltreise auf der Vasco da Gama. Das Schiff könnte 1 600 Passagiere aufnehmen, Nicko Cruises fülle es aber nur mit 1 000. Im Frühling sei das Schiff im Mittelmeer unterwegs.

Dass Weyher gerne in die Sonne wollen, hat auch Tanja Gerlach vom Reisebüro Gerlach festgestellt. Es gebe die Dauerbrenner wie etwa die Länder Dominikanische Republik, ein Karibikstaat auf der Insel Hispaniola, oder Kap Verde, ein Staat auf einer afrikanischen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas.

Weyher auf Hochzeitsreise interessieren sich für Kenia, Tansania oder für die Insel Mauritius, ergänzt Martina Flügge. Es müssten Reisen sein, die definitiv in die Ferne gehen.

Generell interessieren sich die Urlauber aus Weyhe für Trips der großen Kreuzfahrtanbieter wie Aida und Tui Cruises mit den Mein-Schiffen. Beliebt seien Orte in der Karibik, so Tanja Gerlach.

Fans des Wintersports bevorzugen laut Tanja Gerlach Österreich und die Schweiz, aber auch in Kanada gebe es interessante Abfahrten, die buchbar seien. Der Trend allerdings gehe dahin, die Gebiete anzufahren, die schnell erreichbar sind.

Obgleich einige Familien ihren Urlaub noch nicht gebucht haben, so empfiehlt die Mitarbeiterin aus dem Reisebüro Gerlach, sich so früh wie möglich zu entscheiden. Die vergangenen Jahre hätten im Hinblick auf das Reisedatum gezeigt: Je kurzfristiger eine Buchung, desto teurer der Preis der Reise.

Wie Rita Schmittat sowie Tanja Gerlach hat auch Fabian Krüger aus dem Reise-Center Kirchweyhe im Bahnhof bemerkt, dass die Reiselust der Weyher nicht getrübt ist.

„Die Kunden buchen die gleichen Ziele wie vor zwei Jahren“, sagt er. Allerdings seien die Preise im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie um im Schnitt zehn bis 30 Prozent gestiegen. Die Flugpreise seien „deutlich teurer“ geworden. Das sei mit der weltweiten Inflation zu erklären, sagt Krüger. Dennoch fragen die Kunden an – und buchen.

Die Ziele seien aus der Sicht von Fabian Krüger bunt gemischt. „Viele Weyhe bleiben in Europa“, sagt er. „Corona ist noch in den Köpfen. Da gibt es noch eine gewisse Sicherheitsdenkweise. Wer nicht weit wegfliegt, ist auch schnell wieder zurück.“

Es gibt aber auch die Weyher, die im Kopf keine Vorbehalte hätten. Diese zieht es in die USA, Asien und Afrika. „Wir merken keine Unterschiede mehr zu den Buchungen vor der Corona-Pandemie.“

Ebenfalls stark nachgefragt seien Kreuzfahrten aller Art. Die Nachfrage steigt wieder an. Krüger ist sich sicher, dass sie in den nächsten Jahren weiter anwachsen wird. Auch er merke, dass die Menschen zwei Jahre lang nicht weg waren.

Die Mitarbeiter aller Reisebüros empfehlen, sich bei jeder Reise eine sogenannte Flex-Option zu sichern. Was damit gemeint ist, beschreibt Tanja Gerlach so: Es gilt, das Risiko zu minimieren. „Das ist wie eine Versicherung. Das Bauchgefühl reicht, um eine Reise zu stornieren.“

Von Sigi Schritt

„Die Leute wollen wieder in den Katalogen blättern“, sagt Martina Flügge vom Reisebüro Gerlach. Allerdings sei nicht jeder Trip abgedruckt. © Sigi Schritt

Kümmern sich um die Reisewünsche: Tanja Hoberg und Rebecca Weyhausen-Brinkmann. © Sigi Schritt