Im Notfall schließt Sekundenkleber die Wunden

2100 barfuß unterwegs

+ © Ute Bertie Aldo Berti läuft barfuß mehrere Tausend Kilometer. Bei seiner Tour kommt er auch durch den Landkreis Diepholz. © Ute Bertie

Weyhe/Syke/Harpstedt - Von Katharina Schmidt. Aldo Berti will in 85 Tagen rund 2100 Kilometer von der Ostsee bis zur Schweiz laufen – und das ganz ohne Schuhe. Das geografische Ziel seiner Pilgertour ist ein Kloster in der Gemeinde Einsiedeln. Aber der 53-Jährige aus Villingen am Schwarzwald will mehr, als nur dort ankommen. Er bricht am 28. Mai auf, um Land und Leute kennenzulernen, Spenden für wohltätige Projekte zu sammeln und einen neuen Weltrekord im Barfußlaufen aufzustellen. Sein Weg wird Berti unter anderem durch Weyhe, Barrien und Harpstedt führen.