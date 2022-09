Zwölf Tage, neun Stunden und 59 Minuten: Florian Schigelski fährt 3800 Kilometer mit dem Rad

+ © Schigelski Fühlt sich auf dem Rad zuhause: Florian Schigelski aus Weyhe fuhr von Norditalien bis zum Nordkap. © Schigelski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist eine Zeit, mit der er selbst am wenigsten gerechnet hat. Florian Schigelski aus Weyhe fährt mehr als 3800 Kilometer mit seinem Rennrad – und das in zwölfeinhalb Tagen. Der Sportler berichtet von seinem Rennen quer durch Europa.

Weyhe/Nordkap – 3800 Kilometer, ein Fahrrad, keine Unterstützung. Das ist die Essenz des „NorthCape4000“, ein Fahrradrennen von Rovereto am Gardasee in Norditalien durch mehrere Länder bis zum Nordkap in Norwegen. Was verrückt klingt, erfährt deutlichen Zuspruch: 320 Fahrer aus 38 Nationen hatten sich in diesem Jahr angemeldet – unter ihnen auch Florian Schigelski aus Weyhe.

NorthCape4000 quer durch Europa: Florian Schigelski über sein Rennen

Kälte, tierische Begegnungen, merkwürdige Schlafplätze und Asphalt so weit das Auge reicht: Der 48-Jährige hat viel auf seiner Tour erlebt. „Unwahrscheinliche Eindrücke auf knapp 4000 Kilometer. Ein episches Event“, fasst er seine Reise zusammen. Die Strecke musste ab dem 23. Juli innerhalb von 22 Tagen bewältigt werden. Optimistisch habe er mit 15 Tagen bis zum Ziel gerechnet – rund 270 Kilometer am Tag. Seine eigenen Erwartungen übertraf er um einiges. Der mit Tiertattoos übersäte Weyher fuhr die gesamte Strecke – und damit sein erstes Rennen dieser Art – in zwölf Tagen, neun Stunden und 59 Minuten und wurde damit Dreißigster.

Wesentlich mehr Zeit habe der Ausdauersportler in die Vorbereitung gesteckt. Schigelski, der vor 14 Jahren mit dem Radsport begann, den Triathlon liebt und bereits drei Iron Man absolviert hat, fuhr zwischen Januar und Juli rund 12 000 Trainingskilometer. „Man muss schon das Radfahren mögen, um so etwas zu machen“, scherzt er. Aber auch das Gepäck will organisiert sein, denn dieses wird am Rad befestigt. Etwa neun Kilogramm wog sein Gefährt samt Taschen.

NorthCape4000 quer durch Europa: Fähren sind „Nadelöhre“ der Strecke

„Auch aufgrund der guten Vorbereitung habe ich nur wenig Probleme auf der Strecke gehabt“, erzählt der Weyher. Er habe einen Zeitplan gehabt und kam ab dem Start am Gardasee gut voran. Lediglich vor die Fährstrecken nach Schweden und Finnland seien „Nadelöhre“ gewesen, da die Fähren vorab gebucht werden mussten. „Und sie waren allesamt immer voll, manche Radsportler mussten teilweise tagelang auf einen freien Platz in einer der Fähren warten.“

Man sollte auch ein bisschen Spaß am Fahrradfahren haben.

So traf er auch John, der ihn auf einer Fähre in seiner Kabine mitfahren ließ. „Danach waren wir für ein paar Tage Partner, auch wenn dies eigentlich ein Rennen war.“ Sie zogen gemeinsam das Tempo an, schafften über 300 Kilometer am Tag.

Endetappe bis zum Nordkap: Vier bis fünf Kaffee vor dem letzten Stück

„Ich stand früh auf, und je weiter man in den Norden kam, desto länger hatte man Tageslicht. Zwei Tage vor dem Nordkap fühlte ich mich gut und hatte einen guten Modus erreicht. Es lief“, so der Sportler von seinen letzten Tagen bei dem Rennen. Er habe sich vorgenommen, weniger zu schlafen und eine Nacht komplett durchzufahren, was nicht im Sinne von John war. Ihre Wege trennten sich. „Aber das war okay. Ich kam immer näher an das Nordkap und wollte mit einer Tour ankommen. Also habe vier oder fünf Kaffee getrunken und bin losgefahren. Auf meinem Fahrradcomputer erschienen am Morgen dann Nachrichten von Freunden, die per GPS sehen konnten, wie nah ich am Ziel war. Das war unheimlich motivierend.“

+ Tierische Begegnungen: In Skandinavien stehen auch schon mal Rentiere auf der Fahrbahn. © Schigelski

Die letzten Kilometer sollten jedoch auch seine Anstrengendsten werden. Denn kurz vor dem Ziel erwartete Schigelski der Nordkaptunnel: etwa sieben Kilometer lang und 212 Meter unter den Meeresspiegel. „Motorräder, Autos, Lkw ... Alles auf einer Straße in einem engen und langem Tunnel mit mir. Dazu noch die Steigung von bis zu zehn Prozent.“ Anschließend ging es direkt auf ein Hochplateau mit Gegenwind. „Da war ich schon 400 Kilometer unterwegs. 3000 Höhenmeter habe ich bis dahin gemacht. Es war herausfordernd, aber ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, wie ich mich fühle“, erzählt der Weyher.

Am Ende stand er mit 425 Kilometern am Stück und 4000 überwundenen Höhenmetern vor dem Globus am Nordkap. Große Emotionen habe er jedoch erst einmal nicht verspürt. „Ich habe Postkarten vom nördlichsten Postamt Europas abgeschickt“, so Schigelski, der dann jedoch hinzufügt, dass er nach und nach realisiert habe, was er geschafft hatte.

+ Angekommen: Nach fast zwölfeinhalb Tagen erreichte Schigelski den Globus am Nordkap. © Schigelski

„Es ist unvorstellbar, dass man vor zwei Wochen in Italien gestartet ist und dass alles so gut funktioniert hat. Der Weg und die Strecke sind mir im Nachhinein viel durch den Kopf gegangen.“

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen: Schigelski über seine Zukunftspläne

Doch nach dem Rennen ist vor dem Rennen und der Sportler blickt bereits jetzt gespannt auf die kommenden Jahre. „Die Tour war wahnsinnig erfolgreich für mich. Ich konnte meine Grenzen erweitern, ich war schneller als gedacht und habe viele nette Typen kennengelernt. Dementsprechend ist das nicht die letzte Tour dieser Art, die gemacht wird.“

Für alle, die sich auch vorstellen könnten, ein Langstreckenrennen mit dem Fahrrad zu absolvieren, hat der 48-Jährige gleich mehrere Ratschläge. „Man sollte auf seinen eigenen Körper hören, langsam anfangen und nicht zu verbissen an die Sache rangehen.“ Und nach kurzer Überlegung fügt er hinzu: „Man sollte auch ein bisschen Spaß am Fahrradfahren haben.“