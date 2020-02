„Noch’n Gedicht“

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Er ist unvergessen und hat längst einen festen Platz in der Geschichte deutscher Humoristen der Extraklasse. Die Rede ist vom 1979 verstorbenen Komiker, Musiker, Komponisten, Dichter und Schauspieler Heinz Erhardt, dem das Weyher Theater mit einem neuen Bühnenwerk Respekt zollt und zugleich ein wunderbares Denkmal setzt.

Am Dienstag feierte das Stück „Ich, Heinz Erhardt – Für immer ein Schelm“ in der Inszenierung von Thorsten Hamer vor ausverkauftem Haus eine umjubelte Premiere.

Wer im Weyher Theater bereits die Revue „Nachdem ich mich hier versammelt habe“ mit Thorsten Hamer als exzellenten Heinz-Erhardt-Darsteller erleben durfte, wird auch das aktuelle Stück lieben. Das Bühnenbild entwarfen Hermes Schmid und Lisa Kück. Für die Kostüme zeichnete Anika Töbelmann verantwortlich.

In Abgrenzung zur Erhardt-Revue, die im Theater-Programm nun schon seit rund fünf Jahren anhaltend große Erfolge aufweist und auch ab Mitte April wieder auf dem Spielplan steht, wird das aktuelle Stück von einer originellen Rahmenhandlung begleitet.

Dörthe (gespielt von Isolde Beilé), die resolute Wirtin der Ferienpension / Kneipe „Altes Sägewerk“ in Cuxhaven, ist eine glühende Verehrerin des Komikers Heinz Erhardt. Zur Abendunterhaltung ihrer Gäste sucht sie – zunächst etwas glücklos – einen Heinz-Erhardt-Darsteller. Als Thorsten (Thorsten Hamer) ins Haus schneit, der sich eigentlich auf die Stelle des Kellners bewerben möchte, entpuppt sich dieser als Heinz-Erhardt-Fan. Wenngleich Thorsten rein äußerlich schon ziemlich dicht am Original ist, zeigt sich Dörthe anfänglich unzufrieden mit der Performance des „gänzlich talentlosen“ Bewerbers. Letztlich entschließt sie sich aber doch, Thorsten eine Chance zu geben und sich ihn zum perfekten Erhardt-Double hinzubiegen. Stimmlage, Haltung und Mimik des Komikers wolle sie ihm schon noch beibringen.

Indem beide Darsteller beginnen, das Heinz-Erhardt-Programm für die Feriengäste zusammenzustellen, tauchen diese tief ein in die Lebensgeschichte des einzigartigen Humoristen, wobei sie sich auf die unvollendete Autobiografie des Künstlers stützen. Immer wieder unterbrechen Dörthe und Thorsten ihr Gespräch, um das eine oder andere Erhardt-Gedicht, eine bislang unbekannte Anekdote oder einen der vielen Sketche aus Erhardts Feder zu präsentieren. Isolde Beilé als resolute Pensionswirtin und Thorsten Hamer als Heinz-Erhardt-Double machen in jeder Szene eine ausgezeichnete Figur. Der Zuschauer spürt ganz genau, dass beide großes Vergnügen an ihrem mitreißenden Vortrag haben. Und auch die spontane Kommunikation mit dem Publikum beherrschen sie aus dem Effeff.

Zur Freude seiner Chefin Dörthe schlüpft Thorsten peu à peu in die Rolle des Heinz Erhardt, wobei es dem Schauspieler Thorsten Hamer ganz ausgezeichnet gelingt, den behutsamen Wandlungsprozess vom „talentlosen“ Kellner zum perfekten Heinz-Erhardt-Darsteller zu vollziehen. Auch Isolde Beilé zeigt als Kneipen-Wirtin Dörthe, dass sie den genialen Wortwitz des Autors in herausragender Weise zu interpretieren vermag.

Beide Darsteller sorgen mit ihrem Spiel, mit punktgenauen Pointen und gekonnten Bewegungsabläufen für beherzte Lacher im Publikum und häufigen Szenenapplaus. Selbst eingefleischte Heinz-Erhardt-Fans, die geglaubt haben, alle Gedichte und Geschichten des begnadeten Humoristen zu kennen, werden im Laufe der Handlung vermutlich noch Neues erfahren.

So wie sich das Weyher Publikum bei den Mitwirkenden vor und hinter der Bühne für die heitere, bravouröse Aufführung mit lang anhaltendem, stehenden Applaus bedankte, hätte sicherlich auch der unvergessene Heinz Erhardt, der genau in einer Woche seinen 111. Geburtstag feiern würde, seine Freude gehabt. Noch bis Ende März gibt es weitere Vorstellungen.