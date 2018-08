Hunderte Kinder rutschen, springen und knobeln bei der Hombachlust

Noch einmal richtig austoben

+ © Husmann Mit ein bisschen Kreativität verwandelt sich ein Fass schnell in ein Spielgerät. © Husmann

Leeste - Von Maren Jensen. Dass der Abgang vom Rodelberg nicht nur mit dem Schlitten Spaß machen kann, hat am Sonntag die AG Hombachlust gezeigt. Am Mühlenkamp in Leeste haben Hunderte Kinder die Sommerferien bei der Hombachlust ausklingen lassen.