Erneut 30 holländische Beschicker beim Herbstmarkt im September zu Gast

Leeste - Von Philipp Köster. Zu Anfang herrschte eine skeptische, gar argwöhnische Stimmung – vor einem Jahr entlang der Leester Straße. „Die deutschen Händler fragten sich: ,Was wollen die Holländer hier?’. Und wir fragten uns: ,Warum verkaufen die Deutschen Poffertjes?’“, erinnert sich Henk ter Hennepe an die Premiere des Herbstmarkts mit Hollandmarkt 2017. Doch die Skepsis wich schnell der Überzeugung, dass es funktioniert.

Und weil es „perfekt“ geklappt hat, wie Carsten Hauch, der Vorsitzende der Leester Werbegemeinschaft, sagt, gibt es am Sonntag, 2. September, eine Neuauflage. Rund 30 niederländische Marktbeschicker aus der grenznahen Gegend von Hengelo und Enschede bauen bunt verstreut entlang der Leester Straße gemeinsam mit den regionalen Betreibern ihre Stände auf und laden zum Bummeln und Schlemmen ein. So haben unsere westlichen Nachbarn vom Hollandmarkt in ihren Wagen kulinarische Gaumenfreuden dabei: Backfisch, Pommes und Frikadellen, Obst, Lakritz und Weingummi, Wurst sowie natürlich Käse – und auch Poffertjes. Daneben gibt es Mode, Tierzubehör, Blumenzwiebeln, Pflanzen, Lederwaren, Unterwäsche, Tischdecken, Schuhe und vieles mehr.

Der gelungene bunte Mix im Verein mit den Angeboten der einheimischen Beschicker (Eis, Kuchen, Kinderprogramm, Karussell, Schminken, Hüpfburg, Schmalzgebäck und vieles mehr) habe im vergangenen Jahr dazu geführt, dass einige Anbieter schon um 16 Uhr ausverkauft waren, erinnert sich Henk ter Hennepe. Und um 17.20 Uhr war der abermalige Besuch für dieses Jahr schon zwischen Hauch und ter Hennepe besiegelt. Entsprechend hoffen die Organisatoren von der Leester WG um Marktmeister Marcell Marquardt am 2. September auf noch mehr Besucher.

Aufgewertet ist die Veranstaltung durch die niederländischen Gäste ohnehin. Hauch wollte dem Herbstmarkt damals ein bisschen frischen Wind einhau ... blasen – und fragte Ines Mannott, frisch gebackene Stadtmarketing-Mitarbeiterin im Rathaus, nach einer Idee: Die entgegnete spontan: Hollandmarkt. Und das sagte Carsten Hauch, dem gebürtigen Duisburger, zu. Rasch waren die Holländer gebucht. „Zwei Tage später wäre es zu spät gewesen, weil die Niederländer woanders zugesagt hätten.“

Los geht es um 11 Uhr, um 12 Uhr eröffnet Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Veranstaltung. Dabei kann es sein, dass ihm wieder einige Gänse ins Wort schnattern. Das Federvieh ist auch wieder mit von der Partie. Um 13 Uhr dürfen die Geschäfte öffnen.

Neu ist unter anderem eine niederländische Blaskappelle

Neu ist laut ter Hennepe neben überdimensionalen Holzschuhen auch eine niederländische Blaskappelle. Die 14 Mann starke Combo hat sich trotz Urlaubszeit den 2. September geblockt. Auch sie will sich die „besondere Atmosphäre mit Urlaubsfeeling“ (Hauch) nicht entgegen lassen.

• Die Leester Straße ist zwischen 8 und 20 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt, Hauch rät, zu Fuß oder mit Rad zu kommen.