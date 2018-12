Nicht nur Pommes, Eis und Cola

Weyhe - Pommes, Eis und Cola gehen wohl am häufigsten über den Tresen im Weyher Freibad. Doch das muss längst nicht alles sein, ist sich Susanna Clottey vom Fachbereich Bildung und Freiheit der Weyher Gemeinde sicher. Ab sofort und noch bis Freitag, 14. Dezember, können interessierte Gastronomen sich bei der Gemeinde melden und sich und ihr Konzept vorstellen.

Gesucht wird ein Betreiber des gastronomischen Betriebs im Freibad, der ein kundenorientiertes Angebot liefert und damit die Besucher begeistert, teilt Clottey mit.

Sie betont, dass die Einrichtung an sonnigen Tagen bis zu 3 000 Besucher hat. Das sei eine Menge Kundschaft.

Die Suche belaufe sich auf jemanden, der „frischen Wind“ mitbringt, vielleicht auch mal außergewöhnlichere Ideen umsetzen möchte. „Wer weiß, vielleicht plant jemand, besondere Speisen anzubieten oder nur Bionahrungsmittel zu nutzen“, so Clottey. Sie spricht auch von der Idee, an schönen Tagen vielleicht Frühstück anzubieten und so die Sonnenterrasse noch mehr zu nutzen.

Der Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte unterstützt die Suche nach etwas Besonderem für das Freibad: „Es gibt ja durchaus kreative Leute, die sich da was einfallen lassen.“ Er betont noch einmal, dass in dieser Ausschreibung der Fokus nicht nur auf dem Preis liegt. „Normalerweise muss man denjenigen nehmen, der das günstigste Angebot liefert“, erklärt Clottey. Doch in diesem Fall lege man 70 Prozent auf das Konzept und nur 30 Prozent auf den Preis.

Interessierte erhalten einen Anmeldebogen auf der Homepage der Gemeinde. Diesen sollten sie unterschrieben per E-Mail an lutz@weyhe.de oder per Post an die Gemeinde Weyhe, Fachbereich 2, Sandra Lutz, Rathausplatz 1, in 28844 Weyhe schicken. J sil

www.weyhe.de

Rubriklistenbild: © Mediengruppe Kreiszeitung / Ehlers