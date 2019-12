Nicht Gans oder Ente – sondern Hummer

Weyhe/Swakopmund - Von Sigi Schritt. Seit vier Monaten leben die Weyher Auswanderer Claudia und Hermann Tülp in Namibia. Sie haben ihr Leester Eigenheim gegen ein Domizil in Swakopmund getauscht (wir berichteten). Ihr neues Haus im Stadtteil Vineto befindet sich auf einem 1 000 Quadratmeter großen Grundstück und liegt nur fünf Gehminuten vom Atlantik entfernt, berichtet Claudia Tülp. Das Weihnachtsfest, das sie erstmals als Auswanderer in Afrika feiern, nehmen die ehemaligen Leester zum Anlass, ihre Entscheidung zu reflektieren.

Sie hätten alles richtig gemacht, sagt Claudia Tülp. „Es ist halt anders, weil die Familie nicht direkt vor Ort ist.“ Das Leben sei entspannter, ruhiger und sonniger.

Claudia Tülp mag die Landschaft in Namibia. „Du hast hier Küste, Wüste und Berge. Und der Sand hat verschiedene Farben an den Orten.“ In ihrem Garten fliegen Papageien und kleinere Arten. Die Auswanderin liebt die bunte Vogelwelt. Ihr gefällt es, dass die Menschen „relaxt“ wirken, und die Sonne fast immer scheint. Und auch das Essen schmecke ihr sehr gut: „Das Wildfleisch ist Bio.“ Außerdem seien Papaya und Feigen „superlecker und frisch“.

Nur der Start in Namibia war offenbar etwas holpriger als gedacht. Zunächst war der Container aus Weyhe nicht rechtzeitig da, weil der Zoll ihn genau unter die Lupe genommen hat. Außerdem war „das Haus noch nicht fertig“. So mussten die Tülps die Handwerker motivieren, rechtzeitig fertig zu werden.“ Anfang Dezember beginnt nämlich dort die Urlaubszeit, die mit den Sommerferien in Deutschland verglichen werden kann.

Auch in Namibia sei Weihnachten wichtig, sagt Claudia Tülp. Familien reisen, und auch erwachsene Kinder fahren zu ihren Eltern. Die Adventszeit verbringen viele Namibianer und Südafrikaner am Strand. „Man trifft sich zum Fischen oder Angeln.“ Neben den Grillspeisen gibt es Bier und Sekt. „Andere Völker wie die Hereros und Damaras fahren nach Hause“, so Tülp. Das passiere nur an Weihnachten. Was das für sie bedeutet? Sie sitzen zehn Stunden oder länger in überfüllten Kleinbussen. „So auch unsere Selma“, sagt Tülp. Sie habe während der Bauphase mit geputzt. „Und wir haben uns gut verstanden und treffen uns noch weiter.“ Sie sei 26 Jahre alt und hat einen dreijährigen Sohn. „Dieser lebt bei seiner Oma und sieht seine Mutter nur an Weihnachten.“ In der restlichen Zeit arbeite Selma als Haushaltshilfe in Familien wie den Tülps. Es werde von Auswanderern wie von den ehemaligen Weyhern erwartet, „jemanden anzustellen“. „Hier musst du nichts selbst machen. Es gibt immer einen, der deine Arbeit machen möchte. Ob dein Einkauf in das Auto gebracht werden muss oder der Tankwart nur deine Fensterscheiben putzt.“ Das sei für die Deutschen aus dem Kreis Diepholz ungewohnt gewesen, aber solche Arbeiten zu verrichten sei für viele die einzige Chance, Arbeit zu bekommen. „Wir tun uns damit schwer, aber wenn man die Armut hier erlebt, kannst du nicht anders. Wir haben nun auch eine Gartenhilfe.“ Der Stundenlohn sei umgerechnet für deutsche Verhältnisse alles andere als angemessen, bedeutet aber in Swakopmund für die Menschen viel Geld.

Die Tülps vermissen Weihnachtsmärkte wie in Bremen, Oldenburg oder wie in Kirchweyhe und in Leeste. „Weihnachtsmärkte gibt es auch hier, und auch an der Küste kann man schon mal einen Glühwein trinken.“ Doch es fehlt die Weihnachtsmusik. Außerdem halte sich die Anzahl der Stände in Grenzen. Dafür wird Selbstgebasteltes verkauft. Da sei die Bevölkerung „noch sehr Deutsch. Mehr als wir in Deutschland“. An den Ständen gebe es zum Beispiel Marmeladen und Basteleien. Gebrannte Mandeln, Bratwurst im Brötchen mit gerösteten Zwiebeln, sowie Pfannkuchen mit Zimt und Zucker seien dort der Renner. Obgleich die Tülps jeden Weihnachtsmarkt abgeklappert hatten, mochte die Stimmung nicht aufkommen. Daheim schon eher: Der Tannenbaum aus Plastik ist bereits aufgestellt, und das Gesteck aus einem Zypressengewächs mit den vier Adventskerzen komme in der Wohnung zur Geltung. Außerdem backten Claudia und Hermann Tülp Adventskuchen – mit den Zutaten aus Deutschland. „Mein Mann hat einen kleinen Mandelstollen gebacken, und meine Freundin hat mir eine große Tüte Zimtsterne vorbeigebracht.“

Was gibt es an Weihnachten dort zu essen – Gans oder Ente? Weder das eine noch das andere. „Hier beginnt die Hummer-Saison. Nach diesen Tieren tauchen alle.“ So ist für die Tülps klar, was heute auf dem Speiseplan steht. Morgen, am ersten Weihnachtstag, gehen sie in ein Hotel, das an die Hanse erinnert. Auf einen Kirchenbesuch müssen sie nicht verzichten. Sie treffen in ihrer Gemeinde auf einen bekannten Namen: Pastor Tietz wird predigen. Was? Holger Tietz aus Weyhe? Nein, sagt Claudia Tülp, das sei schon ein anderer Pastor, doch für sie sei die Namensgleichheit ein schönes Zeichen. Der Segen Gottes werde sie mit den Lieben und Mitchristen in den Gottesdiensten in Leeste und Kirchweyhe verbinden. Weihnachten habe etwas Verbindendes. Claudia Tülp freut sich, wenn Tochter Alina aus Deutschland kommt.