Nicht bitterböse, aber genau treffend

Scharfzüngiges Programm: Barbara Ruscher begeistert die Besucher in der KGS Kirchweyhe

+ Barbara Ruscher und leitet ihre Lieder mit bissigen Betrachtungen ein. Foto: Sigi Schritt

Kirchweyhe - Von Angelika Kratz. „Da müssen wir noch mehr Stühle aufstellen“, galt es am Samstagabend, das Forum der KGS Kirchweyhe bis in die hintersten Reihen zu bestücken. Die Aussicht, Barbara Ruscher aus Köln mit ihrem scharfzüngigen Programm „Ruscher hat Vorfahrt“ live erleben zu können und so manchen Spiegel der eigenen Lebenserfahrungen hingehalten zu bekommen, lockte trotz Schietwetters viele Weyher vom eigenen Sofa.