Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes in Leeste könnte in diesem Jahr starten

Von: Dierck Wittenberg

Erst das Haus, dann die Einfahrt: Der Förderbescheid für den Bibliotheks-Bau hat dafür gesorgt, dass die Umgestaltung des Platzes 2018 zurückgestellt wurde. © Wittenberg

Die seit 2018 beschlossene Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes in Leeste könnte in diesem Jahr starten. Warum der Baubeginn auf sich warten ließ und nun der Starkregen-Schutz besonders ins Auge genommen wird, erklärt Gemeinde-Mitarbeiter Christian Silberhorn.

Leeste – Als Veranstaltungsort hat sich der Henry-Wetjen-Platz bereits bewährt: als Ziel der Leester Fahrradrallye im vergangenen Jahr oder beim Weihnachtsmarkt. Nun folgt am 18. Juni das Sommerfest der Alten Wache, Ende Juni/Anfang Juli das Weinfest der Lions Clubs. Mit seinen Anrainern, zu denen seit Oktober die Kulturscheune gehört, ist er auch im unfestlichen Alltag bereits ein vielfrequentierter Ort.

Aber je mehr Besucher er anzieht, desto häufiger werden die sich fragen: Wann wird der Henry-Wetjen-Platz so aussehen, wie er einmal aussehen soll? Die kurze Antwort lautet: Wohl (erst) im kommenden Jahr.

Für die ausführliche Antwort muss man weiter ausholen: Die Umgestaltung des Platzes war eigentlich schon beschlossen, dann kam die Förderzusage für den Bibliotheks- und Volkshochschul-Neubau, der inzwischen Kulturscheune heißt. Also hat die Gemeinde die Reihenfolge der Bauprojekte umgestellt. Sonst wäre man Gefahr gelaufen, sich den frisch umgestalteten Platz mit schweren Baufahrzeugen kaputt zu fahren. „Man baut ja auch erst das Haus und dann die Einfahrt.“ Diesen Vergleich zog Bürgermeister Frank Seidel jüngst bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Lions Club.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Etwa so wie in diesem Entwurf soll der Henry-Wetjen-Platz im kommenden Jahr aussehen.

Aber das Haus steht seit vergangenem Sommer. Was steht einem Beginn der Umgestaltung also noch im Weg? Muss die Planung noch einmal neu aufgerollt werden? Nein, sagt Gemeinde-Mitarbeiter Christian Silberhorn – allerdings mit einer Ausnahme. Der Projekt-Manager ist im Rathaus für die Leester Ortskern-Sanierung zuständig.

Die Entwürfe und Pläne, die aus dem Wettbewerb von 2016 hervorgegangen sind, haben sozusagen während des Baus der Kulturscheune in der Schublade gelegen und können unbeschadet hervorgeholt werden. „Wir waren 2018 fertig mit der Planung“, fasst Silberhorn zusammen.

Sein „Aber“ bezieht sich auf die Entwässerung. Hinzugekommen ist Silberhorn zufolge die Idee, dass ein Platz – wie der in Leeste – zur Vorsorge gegen Starkregen-Ereignisse dienen soll. Nicht, weil es für das konkrete Areal neue Risiko-Einschätzungen gegeben hätte. Sondern, weil allgemein ein Umdenken eingesetzt habe. Große Wassermengen bei extremem Regen sollen beispielsweise auf Parkflächen, weg von den umstehenden Gebäuden geleitet werden.

Pufferspeicher sollen Regenwasser aufnehmen

In Leeste soll der neue Platz daher nun mit sogenannten Rigolen ausgestattet werden, also mit Pufferspeichern, die Regenwasser aufnehmen können. Das Problem liegt laut Silberhorn in der technischen Umsetzung: „Das ist hochgradig kompliziert.“ Zwischen Grundwasser und Oberfläche stünden den Planern nur zwei Meter Raum zur Verfügung. Es müssten viele technische Einzellösungen gefunden werden.

Dem fertigen Platz werde man die Entwässerungs-Systeme aber nicht ansehen. Silberhorn: „An der eigentlichen Gestaltung der Oberfläche wird das überhaupt nichts machen.“ Zum weiteren Zeitplan sagt der Projekt-Manager, dass mit den beteiligten Büros besprochen sei, die Planungen in der zweiten Jahreshälfte zu aktualisieren. „Wenn es schnell geht, können wir noch in diesem Jahr anfangen.“ Andernfalls wolle man Anfang des kommenden Jahres beginnen. Die Dauer der Arbeiten schätzt Silberhorn auf etwa vier Monate. Der Platz würde also so oder so im Jahr 2024 fertig werden.

Kostenschätzung beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro

„Seit 2018 hat sich die Welt verändert, das ist auch an den Baukosten ablesbar“, sagt Silberhorn. Im zweiten Quartal 2021 habe es einen „exorbitanten Sprung bei allen Kosten“ gegeben. Diese seien auch schwerer zu kalkulieren als früher. „Sicher ist nur, dass wir gegenüber 2018 höhere Kosten haben werden.“ Eine Kostenschätzung für die Umgestaltung des Henry-Wetjen-Platzes belaufe sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Man sei in Gesprächen mit den Fördergeld-Gebern. Bei Projekten der Städtebau-Förderung beläuft sich der Zuschuss stets auf zwei Drittel der Gesamtkosten.

Die Zahl der – viel genutzten – Auto-Parkflächen auf dem Platz soll annähernd gleich bleiben. Während der Bauphase werde man sie allerdings nicht nutzen können. Jedoch werden die Parkflächen hinter dem Augen-Zentrum anfahrbar bleiben. „So wird man sich während der Bauzeit etwas behelfen müssen – aber das ist immer so“, so Silberhorn. Auf die Flächen südlich des Henry-Wetjen-Platzes weist er bereits jetzt hin. Dort sei fast immer noch etwas zu finden, wenn auf dem Platz alles voll ist.