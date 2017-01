Neues Verkehrskonzept setzt auf Mobilität

Sachstandsbericht im Bauausschuss

+ Das Rathaus fördert mit einem Parkplatz samt Aufladestation die Elektromobilität. - Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. E-Mobilität, ÖPNV, Bürgerbahn und -bus sowie Reduzierung der Kohlendioxid-Emmissionen – das sind nur wenige Stichworte, die mit dem Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde zusammenhängen. Wie sollten die Verkehrsströme in den nächsten Jahren aussehen? Welches Leitbild soll nach dem Willen der Bürger und den politischen Vertretern künftig gelten, das die Verwaltung bei Planungen im Hinterkopf haben muss? Antworten soll ein Grundsatzpapier liefern, mit dem sich der neue Rat beschäftigt.

Der Startschuss für eine breite öffentliche Diskussion fällt am Dienstag, 10. Januar, im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt. Dieser tritt um 18.30 Uhr im Ratssaal zusammen.

Die Verwaltung initiere einen ergebnisoffenen und transparenten Prozess, erläutert Jutta Timmermann aus dem zuständigen Fachbereich. Hintergrund sei, den Plan aus den Jahren 1999/2000 abzulösen.

Es gehe nicht darum, den Autoverkehr aus Weyhe fernzuhalten oder die gesamte Wesergemeinde in eine Tempo-30-Zone zu verwandeln, erläutert die Rathausmitarbeiterin, sondern darum, eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Neben dem Individualverkehr gibt es den ÖPNV, aber auch Radfahrer und Fußgänger sollen zu ihrem Recht kommen. Langfristige Überlegungen, nicht kurzfristige Entscheidungen, stehen im Vordergrund. Zum Zeitpunkt des Jahrtausendwechsels hätten die wenigsten Bürger an Elektromobilität gedacht, sagt Timmermann. Doch das sei nun anders. Die öffentlichen E-Tankstellen in der Wesergemeinde wie etwa beim Rathaus sind rar. Wenn die großen Einkaufsketten wie Rewe, Aldi, Edeka, Netto oder auch Rossmann ihre Parkplätze mit Stromanschlüsse für E-Autos versehen, wäre die Versorgung sogar auf einen Schlag flächendeckend sein. „Man muss langfristig überlegen, was man als Kommune machen möchte und ob man lokale Projekte fördern will und kann.“

Klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, ÖPNV, Bürgerbahn und -bus im Mittelpunkt

Könnte die Weyher Politik langfristig und indirekt die Benutzung von Autos mit Otto- oder Dieselmotoren einschränken, indem kostenlose öffentliche Parkplätze nur für E-Autos zur Verfügung stehen? Im Mittelpunkt der Verkehrsplanung stehen derzeit klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, ÖPNV, Bürgerbahn und -bus. Laut Ankündigung will die Gemeindeverwaltung eine gesamtstädtische Verkehrsplanung betreiben, die einen zeitgemäßen, integrierten Ansatz verfolgt und die beeinflussenden Rahmenbedingungen betrachtet. Der Schwerpunkt soll nicht mehr auf der bloßen Infrastrukturplanung, sondern auf der Planung der Mobilität liegen, heißt es weiter. Die Anpassung an den Klimawandel mit dem Ziel, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren soll ebenso verfolgt werden wie der barrierefreie Zugang zu allen Verkehrsarten.

Der Wunsch nach einer wartungsarmen Fußgängerrampe beim Kirchweyher Bahnhof auf der Seite Richtung Leeste wäre beispielsweise nur ein kleiner Teilaspekt, so Timmermann.