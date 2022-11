Anträge online stellen: Weyhes Verwaltung wird digitaler

Von: Dierck Wittenberg

Weyhes Verwaltung wird digitaler: Die Rathausmitarbeiter Ralf Eggers (v.l.) und Matthias Lindhorst sowie Bürgermeister Frank Seidel präsentieren das neue Serviceportal der Gemeinde. © Dierck Wittenberg

In Weyhe können Bürger jetzt eine Reihe von Anträgen komplett digital stellen. Mit 30 Dienstleistungen ist ein neues Serviceportal an den Start gegangen.

Weyhe – Seit Donnerstagvormittag ist auf der Internetseite der Gemeinde Weyhe eine Schaltfläche hinzugekommen: Ein Klick auf „Online-Serviceportal“ führt zu einer neu eingerichteten Seite: Über service.weyhe.de ist es möglich, Anträge für verschiedene Verwaltungsdienstleistungen zu stellen und zum Teil komplett digital einreichen.

Beispielsweise kann man so sein Führungszeugnis oder eine Meldebescheinigung anfordern, ein Gewerbe an- und abmelden, die Hundesteuer erledigen oder sich nach einem Umzug ummelden. Anträge, die im Weyher Rathaus bearbeitet werden, lassen sich über das Portal komplett digital stellen – also ohne das Formular auf Papier ausdrucken und unterschreiben zu müssen.

30 Dienstleistungen sind zum Start des Portals verfügbar

Andere Punkte im Serviceportal verweisen auf andere Behörden. Für das Wunschkennzeichen etwa ist der Landkreis zuständig, Elterngeldanträge muss man beim Bund stellen. Hier beispielsweise führt der Weg vom Online-Antrag aber wieder zurück zum Ausdruck auf Papier.

Insgesamt finden sich zum Start in der ersten Woche gut 30 Dienstleistungen im neuen Serviceportal. Das Ziel seien 15 Dienstleistungen gewesen, das habe man gut übertroffen, sagte Ralf Eggers aus der IT-Abteilung des Rathauses beim Pressegespräch.

„Damit schreitet die Digitalisierung der Gemeinde Weyhe weiter voran“, hatte Matthias Lindhorst, Leiter des zuständigen Rathaus-Fachbereichs, zu Beginn festgestellt – mit Betonung auf dem Wort „weiter“. Er verwies auf das Ratsinformationssystem (zur Kommunikation zwischen Politik und Verwaltung) und das digitale Bewerbungsverfahren für Stellen in der Gemeindeverwaltung.

Ein Bundesgesetzt fordert digitale Verwaltungsdienstleistungen – bis 2022

Die Gemeinde sei schon Vorreiter gewesen, bevor der Bund 2017 das Onlinezugangsgesetz verabschiedet hat, so Lindhorst. Das Gesetz verpflichtet Verwaltungen dazu, elektronische Portale für ihre Dienstleistungen einzurichten – eigentlich bis Ende 2022. Insgesamt gebe es in Deutschland 575 solcher Verwaltungsdienstleistungen. Dass jenes Ziel nicht eingehalten werden kann, liegt nicht zuletzt am Bund selbst. Das wurde – siehe Elterngeld – im Pressegespräch im Rathaus nebenbei deutlich.

Die Gemeinde habe jetzt einen „ganz ordentlichen ersten Aufschlag hinbekommen“, so Lindhorst. Er erwähnte aber auch Abhängigkeiten zu anderen Stellen – auf die der IT-Mitarbeiter Eggers näher einging. Von den 575 Formularen, die die Gemeinde eigentlich anbieten müsste, seien zwei Drittel vom Bund oder vom Land vorgegeben.

Serviceportal kommt in allen 15 Kommunen des Landkreises Diepholz

Eggers zählte drei Voraussetzungen auf, die das Serviceportal zu erfüllen hatte. Die Einbindung der Formulare von mehreren Stellen, also anderen Behörden; die Möglichkeit, ein Bürgerkonto anzulegen, und eine Bezahlfunktion. Das könne eine normale Homepage nicht leisten. Deshalb habe der Landkreis Diepholz die Technik für seine 15 Kommunen angeschafft, die sich finanziell beteiligten. Dadurch könnten die Dienstleistungen innerhalb des Landkreises verknüpft werden. „Absprungbrett“ des Portals sei jeweils die Homepage der Kommune.

Indes ist das Stellen des Antrags nur die eine Seite. Auf der anderen steht der Weg, den der Antrag im Rathaus vom Schreibtisch des Sachbearbeiters aus nimmt und von da zu den zuständigen Stellen führt: Noch wandern auch digital gestellte Anträge offenbar vom Drucker aufs Papier und von da über einen Scanner wieder zurück in ein Dateiformat.

Papierlose Verwaltung ist das (ferne) Ziel

Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst stellte deshalb als „vierten Schritt“ den „medienbruchfreien“ Antrag in Aussicht – bei dem also nicht mehr zwischen Papier und digitalem Format gewechselt werden muss. „Am Ende steht das große Ziel: die papierlose Verwaltung“, ergänzte IT-Mitarbeiter Eggers. Die, so seine Einschätzung, werde er selbst in seiner aktiven Laufbahn nicht mehr erleben. „Sagen wir mal, so in dreißig Jahren“, nannte er einen Zeitraum. Bürgermeister Frank Seidel sprach mit Blicks aufs neue Serviceportal von einem „Riesenschritt“. Es seien zwar „keine Siebenmeilenstiefel, aber Fünfmeilenstiefel“, mit denen sich Weyhe einer digitalen Verwaltung annähere.

Man ist also am Anfang und noch lange nicht am Ziel. Bis dahin sollen die derzeit 30 Dienstleistungen, die man über das neue Portal digital beantragen kann, nach und nach erweitert werden. Als Dienstleistung, die bisher noch fehlt, aber die die Verwaltung einbinden möchte, nannte Matthias Lindhorst auf Nachfrage sogenannte „Massenverfahren“: Bei den Kita-Anmeldungen käme etwa eine große Anzahl von Anträgen zusammen. Das digital anzubieten, müsse ein nächster Schritt sein, so Lindhorst.

Mit dem neuen, digitalen Serviceportal fallen die alten Antragswege übrigens keinesfalls weg; sie sind rechtlich garantiert. Wer etwa Schwierigkeiten mit dem Computer hat, kann seine Anträge weiterhin per Post verschicken oder mit einem Gang ins Rathaus erledigen.