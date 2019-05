Neues Programm seit 2017 erarbeitet

Weyhe – Die Big Band Swing-Time lädt für morgen zur „Night-of-Big-Band“ ins Forum der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe ein.

Ab 20 Uhr gibt es Musik in großer Besetzung mit und ohne Gesang vom Swing bis hin zu Funk-Rock der 1990er-Jahre zu hören.

Das Orchester wurde bereits in den 1980er-Jahren in Weyhe gegründet und erarbeitet seit Oktober 2017 sein Repertoire gemeinsam mit Kristian Schröder, dem ehemaligen Bandleader der Uni-Big-Band Bremen.

Mit ihm als erst dritten Leiter werden nun auch musikalisch neue Wege beschritten. Stand in den vergangenen Jahren nur der Swing der 20er- und 30er-Jahre im Fokus des Orchesters, so finden sich nun auch Kompositionen aus neuerer Zeit auf dem Programmzettel: Neben Klassikern der Swing-Ära wird es zarte Balladen und auch die eine oder andere Nummer zum ausgiebigen Tanzen geben, verspricht Jörg Gronewold, erster Saxofonist der Band. Unterstützt werden die Instrumentalisten vom Sänger Walter Barneveld Binkhuijsen und der Sängerin Kerstin Gehrke, mit Titeln von Frank Sinatra bis hin zu einer Big-Band Bearbeitung von Cindy Laupers „Time after time“.

Als Vorgruppe haben sich die Swing-Time Musiker Verstärkung von bekannten Musikerfreunden aus der Region in einer kleinen Besetzung geholt. Im wahrsten Sinne der musikalische „Aufwärmer“ des Abends. „Alle, die Spaß an musikalischen Jugenderinnerungen und aktueller Big-Band-Musik haben, wissen also, was zu tun ist“, meint Bandleader Schröder.

Karten gibt es an der Abendkasse. Eintritt: zehn Euro, Schüler ermäßigt: fünf Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.