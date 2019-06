Neues Gebäude für weitere Angebote

Melchiorshausen - Von Philipp Köster. „Wir werden immer mehr alte Menschen. Wir müssen etwas tun.“ Herwig Sündermann, Jugendsportleiter und Pressesprecher des TSV Melchiorshausen, bringt mit diesem Satz auf den Punkt, was hinter dem geplanten Neubau einer Bewegungshalle steckt. Der Verein will seinen jetzigen und künftigen Mitgliedern mehr Angebote machen können, darunter auch Senioren. „Sie sollen neben Gymnastik zum Beispiel auch Faszientraining belegen, und vielleicht noch einen dritten Kurs.

Die Kapazitäten in der Grundschulhalle an der Gartenstraße sind begrenzt. Darum soll die Bewegungshalle auf dem Gelände des Sportplatzes an der B 6 her. Der Vorstand stellt die Pläne für den Neubau auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 27. Juni, vor und will dort auch die Zustimmung einholen (siehe Kasten). Denn das Projekt wäre mit leichten Beitragserhöhungen verbunden.

Sündermann skizziert Eckdaten des Baus. In der rund 250 Quadratmeter großen Halle, die auf dem jetzigen Beachsoccerfeld gebaut werden soll, sind ab etwa Herbst 2020 die Sparten Gymnastik und Tanzen untergebracht. Das Beachsoccerfeld wandert dann wahrscheinlich in Richtung B 6.

Auch das Blasorchester soll in der neuen Halle unterkommen. Die Musiker üben bislang in der Aula der Förderschule und müssen die Instrumente jedes Mal aus dem Keller hochschleppen und nach der Probe dort auch wieder verstauen. Im Neubau könnten sie dafür einen der Lagerräume nutzen. Der wird auch über Sanitärräume, ein Büro, einen Heizungsraum und ein barrierefreies WC verfügen. Denn der Verein will neben der älteren Generation und Kindern auch Menschen mit Beeinträchtigung ansprechen. Das jetzige Angebot mit Drums alive und Trampolin soll deutlich ausgeweitet werden. Trampolin wird aber weiter in der Halle an der Gartenstraße gesprungen, denn die Bewegungshalle ist nur 3,5 Meter hoch. Das könnte Kopfschmerzen geben.

Weitere Details zu den Angeboten will Sündermann noch nicht verraten. Doch er hat schon Kontakte zu ausgebildeten Übungsleitern geknüpft. Herzsport wird aber nicht ins Programm aufgenommen. Dem TuS Sudweyhe wollen die Melchiorshauser nicht ins Gehege kommen.

Einen sechsstelligen Betrag müssten die Mitglieder am 27. Juni bewilligen. Der Kreissportbund würde einen ordentlichen Batzen zuschießen, der Gelder aus den Strafzahlungen des Volkswagen-Konzerns verteilt: 100 000 Euro. Die Gemeinde stellt den Platz zur Verfügung und gibt über den Sportring ebenfalls Geld. Die „Aktion Mensch“ engagiert sich in Sachen Barrierefreiheit. „Wegen der Fördermittel ist jetzt die Chance da“, unterstreicht Herwig Sündermann. Doch es ist auch eine Frage des Alters der handelnden Personen im Vorstand. Er selbst ist 61 Jahre alt. „Jetzt können wir das noch machen.“ In zehn Jahren müssten das Projekt andere stemmen, meint er. Denn dann zählt er auch zu den alten Menschen.