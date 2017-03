Neues Baugebiet in Leeste

Weyhe - Von Sigi Schritt. In Leeste soll ein Baugebiet an der Straße Westermoor entstehen, das insgesamt 17 neue Wohneinheiten umfasst. Die Firma „Creativ planen und bauen“ (Cpb) will zwölf Doppelhaushälften und fünf Einfamilienhäuser errichten.

Die Gemeinde hatte im Rahmen des Handlungsprogramms Innenentwicklung das einzige größere freie Areal hinter dem ehemaligen Bauernhof von Theodor Fohne, das zwischen Westermoor, Am Schloss, Leester und Bamberger Straße liegt, als Potenzialfläche für die Nachverdichtung mit Hilfe eines Gutachters identifiziert, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski auf Anfrage. Daraufhin sei der Kontakt zwischen Planungsbüro und Eigentümer zustandegekommen.

Mit diesem Baugebiet mit der Bezeichnung „NA Leeste 2“ beschäftigt sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 14. März, um 18.30 Uhr. In dieser Sitzung geht es um den Aufstellungsbeschluss. Spätestens in einem Jahr ist laut Nadrowski das behördliche Verfahren abgeschlossen. Die Zusammenarbeit zwischen Bauträger, Eigentümer und Gemeinde sei hervorragend, sagt der Rathausmitarbeiter. Er geht davon aus, dass das Gebiet in diesem Jahr beplant wird, und 2018 die Häuser gebaut und bezogen werden.

Anwohner der Straße Westermoor müssten nicht befürchten, dass sich die Straße verschlechtert, und mögliche Schäden auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Zu diesem Zweck will die Gemeinde ein Beweissicherungsverfahren auf den Weg bringen. „Schäden müssen die Verursacher bezahlen. Andere Anlieger haben keine Nachteile.“ Derzeit liegt nur ein erster städtebaulicher Entwurf vor, sagt die Hochbau-Ingenieurin und Architektin des Bauträgers, Birgit Schramm. Die Wohneinheiten haben Flächen zwischen 125 und 130 Quadratmeter. Wie hoch die genauen Preise sind, könne sie noch nicht sagen. Interessenten bezahlen einen Betrag, der die Kosten für Haus, Grundstück und die anteilige Erschließung einschließt. Nach einer ersten Schätzung beträgt die Summe zwischen 200 000 und 300 000 Euro.

Höhen der nachbarschaftlichen Häuser, die teilweise dreigeschossig sind, wird es in diesem Wohngebiet aber nicht geben, sagt Schramm. Die Architektin geht von einer Zweigeschossigkeit aus. Klar hingegen ist, dass jedes Grundstück zwei Autostellplätze bekommt, und in der Straße, die noch keinen Namen trägt, sind weitere acht Parkplätze vorgesehen. Bei der Dimensionierung des Wendeplatzes komme Schramm den Forderungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft nach. Sie fordert, dass Planer Wendeplätze so dimensionieren, dass ein Müllfahrzeug dort drehen kann. „Das ist problemlos möglich“, so Schramm.

Die 150 bis 200 Jahre alten Bäume auf einem tiefer gelegenen Gelände – bei Leestern als Aaskuhle bekannt – bleiben erhalten. Dort soll nämlich das Regenwasser der Planstraße versickern. „Das natürliche Gefälle wird ausgenutzt“, sagt Nadrowski.