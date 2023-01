Neuer Mittagstisch im Sudweyher Bahnhof ist gut angelaufen

+ © Rainer Jysch Kümmern sich seit Donnerstag um die Gäste des neuen Mittagstisches im Sudweyher Bahnhof: Christine Burda, Jutta Behrens und Helga Eisele (v.l.). Im Angebot des Premierentages: Gyros- und Gemüsesuppe jeweils mit Brot und einer Tasse Kaffee oder Tee zum Abschluss. © Rainer Jysch

Einen preiswerten, wöchentlichen Mittagstisch gibt es ab sofort für Bürger der Gemeinde Weyhe im Sudweyher Bahnhof. Einen Euro kostet die Suppenportion einschließlich Brot und einer Tasse Kaffee oder Tee zum Abschluss. Die Einführung der zunächst bis Ende März befristeten Aktion geht auf eine Initiative der parteienübergreifenden Ideenwerkstatt des Gemeinderates zurück.

Weyhe – Erst im vergangenen Dezember hatte sich die Ideenwerkstatt gegründet, um den schwierigen Zeiten mit hoher Inflationsrate und erheblich gestiegenen Energiekosten etwas entgegenzusetzen.

Unter dem Motto „Weyhe gemeinsam“ wolle man gute Ideen und Projekte zur Entlastung von Weyherinnen und Weyhern in herausfordernden Zeiten entwickeln. „Steigende Lebenshaltungskosten treffen uns alle. Ein wöchentlicher, warmer Mittagstisch soll helfen“, heißt es in einer Ankündigung.

Mittagstisch startet mit Gyrossuppe und einer Gemüsesuppe

Mit einer Gyrossuppe und einer vegetarischen Gemüsesuppe startete der Mittagstisch, der sich an jedermann, immer donnerstags von 12 bis 13 Uhr, richtet. Die Suppen werden von der Kirchweyher Fleischerei Barning frisch zubereitet, kostengünstig bereitgestellt und von einem ehrenamtlichen Fahrdienst abgeholt. Insgesamt 25 Portionen waren am ersten Tag geordert worden. „Wir probieren das mal aus, ob es reicht“, berichtete die Vereinsvorsitzende Christine Burda. „Der Verein Sudweyher Bahnhof subventioniert das Mittagsangebot aus Spendenmitteln.“

Ratsmitglied Falk Brozio (SPD) hatte nach eigenen Angaben die Ideenwerkstatt vor Weihnachten im Gemeinderat angeregt. „Was können wir angesichts hoher Inflation und gestiegener Energiekosten machen, ohne einen Härtefonds aufzulegen“, waren die Überlegungen, die zur Bildung der Ideenwerkstatt geführt hatten.

„Neben dem Mittagstisch werden wir noch einen Kleiderflohmarkt auf die Beine stellen, der am 11. Februar in der KGS Leeste von 10 bis 14 Uhr stattfinden soll“, nannte der 42-Jährige die bisher konkret realisierten Projekte. Es gibt schon über 50 Verkäuferinnen und Verkäufer, die sich für den Flohmarkt angemeldet haben. Standgebühren wolle man nicht berechnen. Allerdings werde man an diesem Tag Spenden einsammeln, die dem Sudweyher Mittagstisch zu Gute kommen sollen. „Weitere Projekte um die Themen Energie und Klima denken wir uns dann noch aus. Wir sind da im Gespräch mit der Gemeinde“, so Falk Brozio.

Gäste waren voll des Lobes

Die Gäste, die am ersten Tag das leckere Mittagessen genießen konnten, waren voll des Lobes über die Mahlzeit und das schöne Ambiente. „Der Bahnhof hier war die erste Wahl bei der Standortfrage“, sagte Christine Burda. Es gehe aber nicht nur um das Essen. Und es gehe auch nicht darum, Bedürftigen ein günstiges Mittagsangebot zu bieten.

„Der Bahnhof steht jedem offen und er ist ja auch als Begegnungsstätte konzipiert, sodass vor allem ältere Menschen nicht alleine zu Hause vor ihrem Teller sitzen müssen“, erzählte die Vorsitzende. „Wer das Angebot hier nutzt, braucht nicht einkaufen zu gehen, nicht zu kochen und hinterher auch nicht abzuwaschen“, nannte Falko Brozio die besonderen Vorteile. Eine nahe gelegene Haltestelle des Bürgerbusses am Kurzen Geestweg erleichtere zudem die Anreise. „Leute, die nicht mobil sind, können den Bahnhof so auch fußläufig erreichen.“

Mit einer Rindfleischsuppe und einem vegetarischen Angebot wird der Mittagstisch am 2. Februar im Sudweyher Bahnhof fortgesetzt. „Da ist für jeden etwas dabei“, freuen sich Christine Burda und ihre Helferinnen auf zahlreiche Besucher.