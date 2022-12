+ © Sigi Schritt Ömer Kurt und Claudia Rosenhagen freuen sich auf das neu gestatlete Frieseurgeschäft. © Sigi Schritt

Weyhe – Ömer Kurt eröffnet heute in Leeste an der Freiherr-vom-Stein-Straße seinen neuen Leester Barber Shop in den ehemaligen Räumen eines Telekommunikationsunternehmens.

Auf rund 100 Quadratmetern bieten Claudia Rosenhagen, Friseurmeisterin und Betriebsleiterin, sowie Ayaz Haji, Darius Ciurar und Atmane Moulai Damen- und Herren-Schnitte an. sie