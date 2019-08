Neue Teppiche und Akustikdecken: Sanierung in den Grundschulen

Schauen sich die Kante der Akustikpaneele an: Astrid Bruns und Hartmut Peters.

Weyhe - Die Gemeinde nutzt die Sommerferien, um in den Grundschulen Bodenbeläge auszutauschen und die Akustik in einzelnen Klassenräumen zu verbessern. Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten gibt die Kommune laut Astrid Bruns aus dem Fachbereich Bau und Liegenschaften einen Gesamtbetrag in Höhe von 55.700 Euro aus.

Da nach den Sommerferien in der Erichshofer Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule ein hörbeeinträchtigter Junge eingeschult wird, muss der Klassenraum laut Bruns eine spezielle Ausstattung bekommen: Eine Akustikdecke sowie schallabsorbierende Wandpaneele und Nadelfilz als Trittschall. Außerdem erhielt auch das Büro der Schulleiterin eine Akustikdecke. Hausmeister Hartmut Peters zeigt bei einer Schulbegehung der Rathausmitarbeiterin Astrid Bruns, dass die Arbeiten zum Austausch der Böden in zwei anderen Klassenzimmern noch nicht abgeschlossen sind. Für diese Arbeiten gibt die Gemeinde unterm Strich rund 15.000 Euro aus.

Bruns Stippvisite führt auch nach Leeste. In der dortigen Hundertwassergrundschule ist der Textilraum ebenfalls mit einer schallschluckenden Decke ausgestattet worden. Die Raumakustik verbessere sich, weil sich die Schallrücklaufzeiten, also der Hall, reduziert, erklärt Bruns. Weiterhin haben Handwerker alte Heizkörper ersetzt – zuvor allerdings die Nischen zugemauert. „Aus energetischen Gründen“, wie Bruns anmerkt. Auch dieser Raum bekam frische Farbe und einen neuen Boden. Im zu dieser Schule gehörenden Kinderhaus hat ein Handwerksbetrieb in einem Gruppenraum „leicht zu reinigendes Vinyl“ verlegt. Die Kosten: rund 15.000 Euro.

+ Bodenarbeiten im Kinderhaus in Leeste. © Sigi Schritt

Der größte finanzielle Posten, ein Betrag von 22.000 Euro, entfällt auf die Sanierung von gleich fünf Klassenräumen in der Ganztagsgrundschule Kirchweyhe. „Die Schulleitung entschied sich ebenfalls für Vinylboden“, so Bruns. Dieser Belage habe sich in anderen Räumen bewährt, erklärt die Rathausmitarbeiterin.

Wie in Erichshof wird auch in Lahausen ein Schüler eingeschult, der eine Hörbeeinträchtigung hat. „Hier war es nur notwendig, entsprechende Wandpaneele anzubringen“, sagt Astrid Bruns. Der Klassenraum sei vor ein paar Jahren renoviert worden und war bereits mit einer „hochwertigen Akustikdecke“ versehen, die eine gute Nachhallzeit aufweist. Hierfür muss die Gemeinde einen Betrag in Höhe von rund 2300 Euro ausgeben.