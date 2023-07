Kurz-Doku über die Weyher Eisenbahngeschichte

Von: Dierck Wittenberg

Alle Räder stehen still: Eine historische Aufnahme vom Kirchweyher Bahnhof im Jahr 1920. Zu Beginn desselben Jahres legte ein Eisenbahnerstreik den Güterverkehr mehr als eine Woche lahm. Die Geschichte dieses Streiks greift der Film erstmals auf. © Gemeinde Weyhe

Die Kurz-Doku über die Weyher Bahnhofsgeschichte thematisiert Solidarität und Verfolgung unter den Bahnhofsmitarbeitern während der mehr als 150-jährigen Geschichte. Entstanden ist der Film im Jugendhaus Trafo.

Weyhe – Vor 150 Jahren ist die Eisenbahn nach Kirchweyhe gekommen, und hat die Gemeinde für immer verändert. Daran hat das große Bahnhofsfest Anfang Juni erinnert. Ein knapp zwölf Minuten langer Film widmet sich drei Aspekten der Ortsgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Kurz-Doku ist beim Fest erstmals gezeigt worden. Sie war zu dieser Gelegenheit im Jugendhaus Trafo entstanden: „Bahnhof Kirchweyhe: Streik, NS-Zwangsarbeit, Biografien.“

Wie hängen diese drei Themen zusammen, und welche Motivation steht hinter dem Film? Darüber hat die Kreiszeitung mit Till Wörner vom Jugendhaus und einem der beteiligten Jugendlichen gesprochen. „Jeder Ort in der Gemeinde ist voller Geschichte“, sagt Wörner und verweist auf die jüngst vorgestellten Hinweise an Straßenschildern (wir berichteten). Auch der Bahnhof sei so ein Ort, an dem Geschichte sichtbar werden kann.

Der Film setzt im Januar 1920 ein, als, wie es darin heißt, eine galoppierende Inflation sowie Massenstreiks für höhere Löhne die noch junge Weimarer Republik erschüttern. Am 9. Januar legen auch am Kirchweyher Bahnhof mehr als 500 Hilfsbeamte, Handwerker und Arbeiter der Betriebswerkstätten die Arbeit nieder. Wenige Tag später schließen sich die Syker Kollegen an.

Die zuständige Eisenbahndirektion droht mit Entlassungen. Gleichzeitig wird den Kirchweyher Eisenbahnern ein höherer Lohn bewilligt, den Sykern hingegen nicht. Also setzten die Kirchweyher ihren Streik vorerst fort, bis sie am 19. Januar für die Wiederaufnahme der Arbeit stimmen. „Wegen der Wiedereinstellung der entlassenen Arbeiter wird noch verhandelt“, zitiert die Erzählerstimme aus dem Off einen zeitgenössischen Zeitungsbericht: ein offenes Ende für diesen Themenabschnitt.

Wie es nach dem Streik weitergegangen ist, hat die Macher des Films auch interessiert. Das konnten sie bisher aber nicht rekonstruieren – die vorliegenden Zeitungsberichte reichen nicht weiter. Gemeindearchivar Hermann Greve hatte die Recherchen mit Materialien unterstützt. „Die Geschichte mit dem Streik wurde, soweit ich weiß, so noch nicht dargestellt“, sagt Joshua, der am Film mitgearbeitet hat.

In der Dokumentation geben verschiedene Erzähler die damaligen Ereignisse mit ruhigen Stimmen wider. Im Bild sind vor allem unbewegte historische Aufnahmen und Zeitungsausschnitte zu sehen, zum Teil aber auch aktuelle Aufnahmen. Vergleiche mit der Gegenwart werden im Kommentar nicht ausdrücklich gezogen. Im Gespräch nennt Till Wörner das Thema Inflation als eine Parallele zur heutigen Zeit, und er hebt in diesem Zusammenhang die Solidarität der Kirchweyher mit den Syker Eisenbahnern hervor.

Vom Jahr 1920 unternimmt die erzählte Geschichte einen Sprung in die Zeit des Zweiten Weltkriegs: In den Gemeinden Kirchweyhe, Leeste und Sudweyhe wurden mehr als 1.000 Kriegsgefangene und sogenannte Fremdarbeiter eingesetzt. Man erfährt, dass der Bahnhof Kirchweyhe den größten Arbeitskräftebedarf hatte und dass die Zwangsarbeiter in kleinen Lagern wie dem Ostarbeiter-Lager Lahausen 1 untergebracht waren. Es wird von Misshandlungen berichtet – und davon, wie Arbeiter sich über die Leiter des Lagers (erfolgreich) bei der Bahn beschwerten.

Trafo-Mitarbeiter Till Wörner im Jugendhaus. Mit diesem Laptop hat der den Film geschnitten, an dem Jugendliche und junge Erwachsenen gearbeitet haben. © Dierck Wittenberg

Schließlich greift der Film die Biografien von Friedrich Meyer und Bernhard Poelder. Meyer, Metallarbeiter und KPD-Mitglied aus Dreye, hatte sich nach der Machtübernahme dem Widerstand angeschlossen. Er wurde verhaftet, kam in KZ-Haft, dann ins Gefängnis, wurde nach seiner Entlassung erneut im Widerstand aktiv, musste ein Himmelfahrtskommando für die Wehrmacht übernehmen, das er überlebte.

„Er war das Hass-Objekt der Weyher Nationalsozialisten“, heißt es danach über den Gewerkschafter und sozialdemokratischen Politiker Bernhard Poelder, den Namensgeber der Poelderstraße. Der Film erzählt von Rache-Aktionen der Nazis gegen ihn, zum Teil in dessen eigenen Worten: Wie SA- und SS-Männer ihm vom Bahnhof aus zu einem Marsch durch Kirchweyhe und Umgebung zwangen, ihn später – nachdem zwischenzeitlich die reguläre Polizei eingeschritten war – zusammenschlugen.

Teile des Films waren bereits im Rahmen einer früheren Nacht der Jugend entstanden, wie Till Wörner erläutert. Im Vorfeld des Bahnhofsgeburtstags habe man sich im Jugendhaus Gedanken über einen möglichen Beitrag gemacht. Das Jugendhaus gehört zum Weyher Runden Tisch gegen rechts – für Integration, der mit einem Stand auf dem Bahnhofsfest vertreten war. Joshua ergänzt: Konkret habe man sich überlegt: „Welche Geschichten, die noch nicht so bekannt sind, müssten erzählt werden?“

Zu Ende erzählt sind diese Geschichten – siehe den Ausgang des Eisenbahnerstreiks – noch nicht. Man habe Interesse, weiter der Frage nachzugehen, was in Weyhe einmal los war, deutet Wörner die Möglichkeit einer Fortsetzung an.

Den Film online sehen „Bahnhof Kirchweyhe: Streik, NS-Zwangsarbeit, Biografien“ auf Youtube (youtu.be/tH-42Hzc-to) sowie auf der Instagram- und der Facebook-Seite der Gemeinde.