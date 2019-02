Neue Halle für den Bauhof

„Wir wollen wertvolle Winterausrüstung besser schützen.“ Das ist laut Ina Pundsack-Bleith, Stellvertreterin des Bürgermeisters, der Grund, weshalb der Bauhof eine neue Halle (links) bekommen hat. Kosten: 50 000 Euro. In dem fünf Meter hohen Gebäude aus Stahl werden künftig zum Beispiel der Schneepflug und weitere Ausrüstungsgegenstände, die im Winterdienst benötigt werden, stehen. Die lagern derzeit unter freiem Himmel, so Pundsack-Bleith. Obwohl Restarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, wird die Halle schon verwendet. In der Nähe sind die Salzsilos (rechts), die laut Bauhofleiter Detlef Labs-Wrieden prall gefüllt sind. Fotos: Schritt