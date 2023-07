„Ein Traumjob“: Sie koordinieren den Ganztag in Kirch- und Sudweyhe

Von: Sigi Schritt

Hanna Leber arbeitet in der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe. © Sigi Schritt

Bei ihnen laufen die Fäden der Ganztagsbetreuung zusammen. Sabine Stoll und Hanna Leber arbeiten seit Neuestem als Ganztagskoordinatorinnen an den Grundschulen Kirchweyhe und Sudweyhe.

Weyhe – Der Ganztagsschulbereich in Weyhe ist im Umbruch. Das sagt Michael Fütterer. Er arbeitet als Gesamtkoordinator im Weyher Rathaus und stellt jetzt zwei neue Mitarbeiterinnen vor: Sabine Stoll soll den Ganztagsschulbereich an der Grundschule Kirchweyhe betreuen und Hanna Leber den an der Sudweyher Schule.

Seit 2010 gibt es Ganztagsgrundschulen in der Wesergemeinde, blickt Michael Fütterer zurück. Den Anfang machte damals Leeste. Dort war Michael Fütterer der erste Koordinator, der den Nachmittagsbereich nach der regulären Schulzeit organisierte. Inzwischen haben alle fünf Grundschulen in Weyhe einen Ganztagsbetrieb und Koordinatoren vor Ort.

Ein Traumjob sei das, wenn man „Lust auf Organisation, Kinder und Menschen“ habe. Man habe viele Freiheiten, sagt Michael Fütterer, weil jeder viel einbringen könne. Was das für Aufgaben sind? Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, den Klassenlehrern und den Eltern. Nach dem regulären Unterricht und dem Essen in der Mensa sind beispielsweise 80 bis 90 Grundschüler für den Nachmittag angemeldet.

„Die Kinder sind zwar verbindlich angemeldet“, erklärt Fütterer, aber die Zeiten seien unterschiedlich pro Kind und pro Wochentag. Das mache die Arbeit als Ganztagsbetreuer herausfordernd, denn man müsse immer den Überblick behalten. Wenn ein Kind krank ist, muss die Information alle Beteiligten im Laufe des Tages erreichen: Lehrerinnen und Lehrer, aber auch diejenigen, die das Nachmittagsprogramm organisieren. „Bei einem Ganztagskoordinator laufen alle Fäden zusammen. Die Klassenlehrer bleiben schließlich nicht von morgens bis zum Schluss.“ Es kämen neue Mitarbeiter hinzu, die auf den neuesten Stand gebracht werden müssten.

Sabine Stoll ist an der Ganztagsgrundschule in Kirchweyhe tätig. © Sigi Schritt

Michael Fütterer äußert sich zufrieden über die Entwicklung in Weyhe. Zum Thema Ganztag soll es ein Bundesgesetz geben, das der Koordinator für 2026 erwartet. Einen Rechtsanspruch, dass alle Kinder in Weyhe einen Platz bekommen, erfülle die Gemeinde schon jetzt.

Im neuen Schuljahr erwartet Sabine Stoll mehr als 200 Schülerinnen und Schüler in der Ganztagsbetreuung. Nach dem Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung würden den Kindern verschiedene Möglichkeiten geboten. Ab 14 Uhr gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft, in der gezielt gerauft und gerangelt werden kann – natürlich nach Regeln. Das sei gerade für Kinder gut, die sich nicht an Regeln halten, sagt Stoll. Es gibt weitere Angebote: Basteln, Kochen und eine Nichtschwimmer-AG.

Sabine Stoll arbeitet seit zehn Jahren in der schulischen Arbeit, sagt sie. Als Quereinsteigerin hat sie eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolviert. „Mein erster Beruf war Groß- und Außenhandelskauffrau“, erzählt sie. Über die Elternarbeit sei sie schließlich in den sozialen Bereich gekommen. Seit November arbeitet sie an der Ganztagsgrundschule in Kirchweyhe.

Hanna Leber hat zunächst als Kauffrau im Einzelhandel gearbeitet. Den Beruf der Koordinatorin habe sie aus der Perspektive der Eltern kennen und schätzen gelernt. Ihre Tochter besuchte die Grundschule in Lahausen. Hanna Leber entschied sich für eine Ausbildung zur Sozialassistentin und Erzieherin an der BBS Syke. Sie arbeitete unter anderem bei der Lebenshilfe in Verden. Für das neue Schuljahr erwartet sie rund 160 Schülerinnen und Schüler in der Sudweyher Ganztagsbetreuung.