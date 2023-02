Neue Freikirche in Kirchweyhe präsentiert sich mit modernem Gottesdienst

Von: Rainer Jysch

Gottesdienst der neuen „Komm - Kirche in Weyhe“ in den Räumen der Tanzschule von Nadine Reiners in Kirchweyhe, Im Bruch 48, mit Heiner Holzhüter (im Hintergrund links) und Klaus-Günther Pache. © Rainer Jysch

(K)eine Konkurrenz zu anderen Gemeinden? Die „Komm–Kirche“ in Kirchwehye präsentiert sich mit modernem Gottesdienst und äußert den Wunsch nach einer friedlichen Koexistenz.

Kirchweyhe – Erst zu Beginn vergangenen Jahres war die neue, der Bremer Paulus-Gemeinde zugehörige „Komm – Kirche in Weyhe“ zunächst mit Kleingruppen an den Start gegangen. „Der Gottesdienst ist unser Herzstück“, sagt Heiner Holzhüter (40), pastoraler Leiter der neuen Freikirche. Ende August 2022 konnten dann die regelmäßigen Andachten mit einem Eröffnungsgottesdienst in den Räumen der Tanzschule von Nadine Reiners in Kirchweyhe beginnen.

Carina Arndt aus dem Kreis der Gläubigen moderierte nun den zwölften Gottesdienst. Für die Hauptpredigt hatte Holzhüter den früheren leitenden Pastor der freien Paulus-Gemeinde, Klaus-Günther Pache (70), als Gast begrüßt. Gottesdienste mit einem parallelen Kindergottesdienst finden an jedem zweiten Sonntag statt.

Rund 80 erwachsene Besucher hatte Inga Vadonis, bei der Komm-Kirche zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, beim vergangenen Gottesdienst gezählt. „Dazu kommen noch 25 bis 30 Kinder mit einigen Betreuern“, erklärt sie.

Musik begleitet den Gottesdienst für Erwachsene

Der Gottesdienst für die Erwachsenen wurde von Musik einer kleinen Band mit Sängerin Janike Wolny dominiert. Texte zum Mitsingen konnten in großen Lettern auf einer Leinwand abgelesen werden. Instrumente und Gesang wurden elektronisch verstärkt. Ein Mischpult und das Multi-Media-Equipment sorgten für passendes Licht und den richtigen Sound. Zwei Fotografen dokumentierten das Geschehen für Blog und Social-Media-Kanäle. Eine Orgel und einen Altar mit großem Kreuz und Kerzen sucht man in der Komm-Kirche vergeblich.

Unser größter Wunsch ist eine friedliche Koexistenz.

„Wir sind eine eigenständige Tochtergemeinde der freien Paulus-Gemeinde, von der wir aber noch sehr stark unterstützt werden, finanziell und personell, weil wir keinen eigenen Pastor haben“, erklärt Holzhüter. „Dennoch entwickeln wir unsere eigene Kultur.“

„Niemand wird bei uns automatisch Mitglied, alles beruht auf Freiwilligkeit“, weist der 40-Jährige auf wesentliche Unterschiede zu den etablierten Kirchengemeinden hin. Außerdem beziehe die Gemeinde keine Steuermittel, sondern finanziere sich ausschließlich aus Spenden. „In der biblischen Botschaft gibt es aber keine Unterschiede, weder zu den evangelischen, noch zu den katholischen Christen“, hebt Heiner Holzhüter hervor. Das Ziel sei eine mögliche Ergänzung zu den anderen Kirchengemeinden für Gläubige, die für sich entdeckt haben: „Ja, das ist meine Art den Glauben zu leben, und so mache ich das gerne“.

Inhaltlich seien die Themen aber die Gleichen und ergänzen sich bestenfalls. Es sei auch nicht das Ziel, eine Konkurrenz zu den etablierten Kirchengemeinden aufzubauen. „Unser größter Wunsch ist eine friedliche Koexistenz“, bestätigt der pastorale Leiter. Regelmäßige Gottesdienste der neuen Freikirche werden auch im Seniorenquartier Sudweyhe gefeiert.

Kooperation der Kirchengemeinden

In Kooperation mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde organisiert die Komm-Kirche jeden Freitag von 9 bis 11.30 Uhr einen Winterspielplatz für Kinder im Gemeindehaus der Leester Kirche am Henry-Wetjen-Platz. „Wir wollen den Kleinsten eine Spielmöglichkeit in der nassen und kalten Jahreszeit bieten und für Eltern einen Ort der Begegnung schaffen“, heißt es seitens der neuen Kirchengemeinde.

Anlässlich des Jahrestages des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine hat die Komm-Kirche mit der Leester Kirche am Freitag 24. Februar ab 19 Uhr ein etwa 30-minütiges Friedensgebet unter freiem Himmel vor dem Gemeindehaus auf dem Henry-Wetjen-Platz geplant. In einer Ankündigung wird darüber informiert, dass das Friedensgebet gemeinsames Singen, Kerzen anzünden und eine Andacht beinhalten werde. Auch die Mitglieder einer geflüchteten ukrainischen Familie sollen dabei zu Wort kommen.