Neubau des Schachklubs Kirchweyhe steht kurz vor der Fertigstellung

Von: Dierck Wittenberg

Draußen: Blick auf den nach rund drei Jahren fast fertiggestellten Neubau. © Wittenberg

Es hat rund ein Jahr länger gedauert als erhofft und ist ungefähr dreimal so teuer geworden. Zur neuen Saison der Schachbundesliga soll das neue Zuhause des SK Kirchweyhe aber fertig sein.

Kirchweyhe – Ihre Premieren-Saison in der ersten Bundesliga haben die Spieler des Schachklubs Kirchweyhe auf dem siebten Platz beendet, ohne je in Abstiegsgefahr geraten zu sein. Schon zu Beginn der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg hätte den Großmeistern eigentlich eine neue Spielstätte zur Verfügung stehen sollen. 2020 hatte – nach mehrjähriger Planung – der Bau an der Kirchweyher Straße begonnen.

Am 21. Oktober steht der Auftakt der Bundesliga-Saison 2023/24 bevor. Peter Orantek zeigt sich nun zuversichtlich, dass das neue Domizil rechtzeitig fertiggestellt sein wird. „Den Start der Bundesliga werden wir hier spielen“, sagt er nach einem Blick in seinen Taschenkalender.

Lieferschwierigkeiten und gestiegene Kosten haben den Bau hinausgezögert

Orantek ist seit 2014 Vorsitzender des Schachklubs, außerdem Gründer der Stiftung, die den SK finanziell unterstützt. Die „127Schach-Stiftung“ finanziert auch die Baumaßnahme. Im Oktober vergangenen Jahres, zum ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin, hatte sich Orantek schon einmal mit der Kreiszeitung getroffen. Seinerzeit hatte Orantek den März als Ziel, aber April oder Mai als wahrscheinlicheren Termin genannt. Aus dem Frühjahr ist nun also der Herbst geworden.

Drinnen: Peter Orantek, Vorsitzender des Schachklubs. © Wittenberg

„1,3 Millionen Euro sollte das Gebäude kosten, mittlerweile seien es zwei Millionen“, hieß es im damaligen Bericht. Und wie ist der Stand heute? „Noch mehr“, antwortet der Mäzen zunächst nur. Am Ende des Rundgangs durch den Neubau spricht er von Kosten, die sich verdreifacht hätten. „Bestimmt“ drei Millionen Euro habe das Projekt gekostet.

„Eine Katastrophe, diese ganzen Verzögerungen“, hat er gleich nach der Begrüßung gesagt – und die Gründe dafür zusammengefasst: „Corona auf der einen, die ganzen Teuerungen auf der anderen Seite.“

Der aus Kirchweyhe stammende frühere Lehrer hat es mit Börsengeschäften zu Geld gebracht. Nach eigener Aussage dank seines Schachwissens. Weil er das Spiel als Sprache entziffert habe.

Im Neubau an der Kirchweyher Straße sind noch einige Arbeiten zu erledigen

Für seine Baustellenbesuche kommt er mit dem Auto von Celle, seinem Wohnort, nach Kirchweyhe. „Hier ist alles ziemlich fertig“, sagt er beim Betreten des Flurs im Erdgeschoss – wo einen beim Besuch in der vergangenen Woche aber noch nackte Wände begrüßen. Als Arbeiten, die gerade im Haus erledigt werden, zählt er den Maler und den Installateur auf; die Türen seien gerade eingesetzt worden. Die Einbauküchen sind laut Orantek Ende August – und damit einen Monat früher als vorher angekündigt – gekommen.

Und dann ist da die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Wegen Lieferschwierigkeiten habe Orantek seine Anlage, die aus 176 Platten bestehe, nicht aus China bezogen, sondern aus Japan. „Das sind aber japanische Kosten.“ Die Frage nach der Leistung der Anlage beantwortet er mit einer Geste: Als würde er etwas Großes in Höhe und Breite mit den Armen vermessen.

An der Kirchweyher Straße kann demnächst Bundesliga-Schach gespielt werden

Im Spielsaal, dort, wo am 21. Oktober erstmals Bundesliga-Schach gespielt werden soll, fehlt nicht mehr viel: Tische, das Spielmaterial – und Vorhänge für die zahlreichen großen Fenster. Wenn nämlich die Spieltische voll in der Sonne ständen, wäre das nicht zulässig, erläutert der Klubvorsitzende.

Das Fliesenmuster im Spielsaal ist an die Logos des Schachklubs Kirchweyhe und der „127Schach-Stiftung“ angeleht. © Dierck Wittenberg

Mit seiner Spielfläche entspricht das bisherige Vereinsheim, das Schachschloss an der Bahnhofstraße, nicht den Vorschriften für einen Bundesliga-Standort. Bei sogenannten Doppelkämpfen müssten es mindestens 150 Quadratmeter sein. Seine Bundesliga-Heimspiele habe der SK deshalb in der KGS Kirchweyhe ausgerichtet, so Orantek. In der Schach-Bundesliga richtet der Gastgeber üblicherweise die Begegnungen einer weiteren „Heim“-Mannschaft mit aus. Pro Wochenende werden zwei Spieltage gespielt. Insgesamt gibt es Begegnungen zwischen vier Teams.

Wohnungen und Geschäftsräume im Neubau sind noch zu vermieten

Abgesehen von den Vereinsräumen sind im Neubau sechs Mietwohnungen und drei Gewerbeflächen untergebracht. Interessenten für die Zwei- bis Dreizimmer-Wohnungen mit 65 bis 80 Quadratmetern können sich telefonisch (05086 / 8337) bei Peter Orantek melden. Für die Bürofläche im Obergeschoss hätten ein Versicherungsmakler und ein Steuerberater Interesse angemeldet, so Orantek. Entschieden ist das aber offenbar noch nicht. Für den darunter liegenden Geschäftsraum nennt er einen alteingesessenem Kirchweyher Betrieb, der Interesse habe, dort ein Büro einzurichten. Nach Oranteks Schilderung sind die Verhandlungen aber noch so weit, dass ein Einzug definitiv erfolgen wird.

Das Schachschloss an der Bahnhofstraße wird weiterhin gebraucht

Und das Schachschloss an der Bahnhofstraße? Das Gebäude mit dem vieleckigen Grundriss (vom Künstler Herbert Max Bodzin entworfen) hatte der Vorsitzende so getauft, als der Schachklub es im Jahr 2017 übernommen hatte. Nach dem Durchmarsch des SK Kirchweyhe ist das Zuhause zu klein geworden für Bundesliga-Schach.

Was aber nicht heißt, dass der Klub nach Fertigstellung des Neubaus sein Schachschloss wieder abgeben würde. Wenn auch nicht für Bundesliga-Schach, wird der alte Standort als Spiellokal benötigt. Schon, weil der SK Kirchweyhe seit Beginn des Kriegs in der Ukraine offenbar gewachsenen ist. Nach Peter Oranteks Darstellung hat es in der vergangenen Zeit einen Zulauf von ukrainischen Spielern beim Verein gegeben. Deshalb habe man nur neuen Saison eine vierte und eine fünfte Mannschaft zum Spielbetrieb im Bremer Ligensystem angemeldet, und teils überschneiden sich die Spieltage der verschiedenen Ligen.