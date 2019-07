Sommertour: Ein Weyhe-Lied für den NDR

„Ob Bäcker, Bauer, Müllersmann, in Weyhe sieht man sich fröhlich an.“ Mit diesen Worten beginnt das eigens für die NDR-Sommertour getextete Lied. Es ist Teil der Stadtwette, die der Sender den Weyhern gestellt hatte.

Weyhe - Der Song verweist auf die Mühlenhistorie der Gemeinde und soll am Samstag auf der Aktionsbühne des NDR auf dem Kirchweyher Marktplatz einem großen Publikum vorgestellt werden. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Das Lied ist bei der allerersten Probe bei den AC Vocline Studios in Lahausen gut angekommen: Tatjana A.-J. Nivilinszky, die auch die Gesangsschule Stimm-Oase betreibt, hat den Text verfasst. „Ich erhielt zahlreiche Anregungen per E-Mail“, sagt die Lahauserin. Noch bevor der NDR am Montag die Aufgabe für dieStadtwette bekannt gab, hatte die Gemeinde die Gesangslehrerin um Unterstützung gebeten. „Ich sagte sofort zu“, so Tatjana A.-J. Nivilinszky. Die Lahauserin ist selbst Sängerin, produziert zum Beispiel Jingles fürs Radio und coacht Sänger.

+ Mehrfach wird der Text gesungen. Foto: Sigi Schritt

Zur Probe des Weyhe-Lieds kamen 29 Weyher. Sie studierten den Song ein. Der Projektchor sang dabei Strophen und Refrain zur Melodie Uriah Heeps „Lady In Black“. Tatjana A.-J. Nivilinszky nahm den Chor mit Kameras auf, um ein Video zu produzieren.

Die Lahauserin zeigt sich über das enorme Interesse überrascht. Sie verlegte den Übungsort spontan vor die Garage ihres Wohnhauses. Die Gartenstühle reichten längst nicht aus, so wurden Sitzgelegenheiten aus der Wohnung geholt und sogar Sessel aus dem Fenster gehievt. Zwischen den vielen Sängern saß auch Karin Busch, ehemalige KGS-Direktorin und Gästeführerin. Sie singe selbst im Chor, sagt sie nach der Probe und äußert sich begeistert über die „professionelle Anleitung“ des Vocalcoaches.

Klangliche Unterstützung boten das Akkordeonduo Cornelia und Klaus Kasimirs, Werner Schierenbeck an der Gitarre sowie Dieter Helms an der Trommel. „Das Stück ist relativ leicht zu begleiten“, so Klaus Kasimirs. „Es ist aber nicht im Takt“, nennt Cornelia Kasimirs die Besonderheit des Songs. Er sei synkopisch. Das sei ein Gestaltungsmittel, welches das Betonungsschema eines Taktes aufbricht, indem es eigentlich unbetonte Schläge betont, erklärt Kasimirs. Dadurch werde rhythmische Spannung erzeugt, ergänzt die Akkordeonspielerin.

+ Ein Teil des Projektchores. Foto: Sigi Schritt

Das Duo und auch die anderen Musiker wollen ihre Instrumente bei der Wetteinlösung live spielen. Es komme deshalb kein Playback infrage, weil die Instrumentalisten laut Klaus Kasimirs während der Präsentation auf die vielen Sänger eingehen und einen Ton auch mal verlängern können.

Mit jeder Probe, die bis Samstag täglich um 18 Uhr angesetzt ist, werden weitere Mitstreiter hinzukommen, glaubt der Gesangscoach. Am heutigen Donnerstag singt der neue Projektchor auf der Summer-in-the-City-Bühne, und am Freitag wird im Freibad geübt. Niemand muss den Text auswendig kennen: Der Text kann ausgedruckt werden.

NDR-Sommertour Das Weyhe-Lied

Ob Bäcker, Bauer, Müllersmann in Weyhe sieht man sich fröhlich an

Denn hier zählt noch Nachbarschaft

Denn hier sind wir zuhaus’

Die Hache trieb drei Räder an

In der Mühle guckst Du heut’ Konzerte an

Denn wir feiern in Weyhe gern

und kommen oft zusamm’

Refrain

Weyeyeyeyeyhhheeee

Heut feiern al-le Leut

Weyeyeyeyeyhhheeee

Ho-och das Glas me-in Freund

Weyeyeyeyeyhhheeee

Heut feiern al-le Leut

Weyeyeyeyeyhhheeee

Hoch das Glas mein Freund

Weyeyeyeyeyhhheeee

Heut feiern al-le Leut!!!