NDR-Sommertour macht Halt in Weyhe 

Weyhe - Von Sigi Schritt. Dieses Datum sollten sich die Weyher rot anstreichen: Am Samstag, 27. Juli, wird es auf dem Marktplatz in Kirchweyhe voll, sehr voll. Bis zu 10 000 Besucher könnten laut Ines Mannott vom Stadtmarketing der Gemeinde zwischen 18 Uhr und Mitternacht in die gute Stube der Gemeinde strömen.

Die Rathausmitarbeiterin teilte gestern hocherfreut mit, dass sie es geschafft hat, die Sommertour des Norddeutschen Rundfunks nach Weyhe zu lotsen. „Das wird ein außergewöhnliches Open-Air-Event“, sagt Mannott. Das ist eine Veranstaltung, die es so in der Wesergemeinde noch nie gegeben hat. Allerdings muss die Gemeinde einen Teil der Kosten bestreiten, hieß es auf Nachfrage. Was die öffentliche Hand dafür ausgeben muss, wurde nicht genannt.

Geboten wird eine Sause, die die Bürger von Weyhe zusammenschweißen wird, glaubt Mannott. Sie schwärmt von dem Reiz, der von diesem Spektakel ausgeht. Besucher erleben nicht nur „erstklassige“ Bands und Interpreten, sondern auch „spannende Bühnenshows“, sagt sie.

Ein fester Bestandteil sei eine Wette, wobei die Bürger für die Einlösung fünf Tage Zeit bekommen. Mannott gibt ein Beispiel: So könnte die Weyher Bevölkerung am Montag vor der Groß-Veranstaltung die Aufgabe bekommen, 250 Frauen und Männer als Beatles-Sänger zu verkleiden, die auf dem Event gemeinsam durch die Reihen laufen. „Die Aufgabe erfahren die Bürger aber erst am Montag davor durchs Radio“, erklärt Mannott das Prozedere. „Wir möchten die Wette natürlich gewinnen“, sagt Mannott und setzt auf das Engagement der Weyher. Außerdem soll an jenem Tag etwas gebaut und dem Publikum auf der Bühne präsentiert werden. Wer handwerkliches Geschick hat, sollte nicht fehlen und den Urlaub lieber verlegen. Welche Bands auftreten, werde erst im Mai bekannt gegeben. Es seien auf jeden Fall musikalische Größen.

Auf der Sommertour-Bühne standen zuletzt unter anderem Die Prinzen in Norden, Alphaville in Neustadt am Rübenberge sowie The Kings of Disco former Members of Village People in Georgsmarienhütte auf der Bühne. Mehr als 30 Jahre lang performte die Band unter dem Namen Village People. Beim letzten Halt der Sommertour spielte Manfred Mann’s Earth Band in Duderstadt seine größten Hits.

Ein Team vom NDR hat in der Weihnachtszeit bereits den Marktplatz inspiziert: So wird die Bühne samt Großbildleinwand wahrscheinlich zwischen Schüttert und Vivaldi aufgestellt. Die Kirchweyher können sich darauf einstellen, dass im Rahmen des Sicherheitskonzepts der Bereich rund um den Marktplatz großräumig abgesperrt wird.