Nächste Kommunalwahl gerechter?

Weyhe - Von Sigi Schritt. Im Frühjahr hat die FDP die Frage aufgeworfen, ob es noch zeitgemäß sei, dass es für die Kommunalwahlen in Weyhe noch zwei Wahlkreise gibt. Die Liberalen forderten, beide zusammenzulegen. Bei der Wahl des Gemeinderates sei dann die Auswahl für die Bürger größer, und jeder könne wirklich seinen Kandidaten wählen.

Wer zum Beispiel in Leeste oder Erichshof wohnt und Frank Seidel (SPD) oder Uwe Goldschmidt (CDU) hätte wählen wollen, konnte es nicht – die Namen tauchten auf seiner Ratskandidatenliste nicht auf. Umgekehrt konnte kein Kirchweyher oder Ahauser zum Beispiel Annika Bruck von den Grünen oder Antje Sengstake (FDP) wählen. Ihre Namen standen nur auf der Leester Liste. Offenbar stimmen die weiteren Fraktionen dem Ansinnen der Liberalen zu, die dies seit Jahren geändert haben wollten.

„Die Kommunalwahl ist die letzte Wahl, in der wir in zwei Wahlkreisen antreten“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Zottmann. Er findet, dass die bisherige Herangehensweise sich zwar bewährt habe, sie stand aber wegen der unterschiedlichen Bevölkerungsentwicklung auf dem Prüfstand. „Die beiden Wahlbereiche sind hinsichtlich der Zahl der Wahlberechtigten unterschiedlich groß.“ Die Sozialdemokraten wollen die Personenwahl stärken. Zottmann erklärt, dass mit diesem Vorschlag kleinere Parteien bevorteilt würden, weil sie es einfacher hätten, eine statt zwei Listen aufzustellen. Es sei aber ein Gebot der Fairness, so Zottmann, diese Erleichterung mitzutragen. Die SPD stelle zudem fest, dass die Personenwahl nicht mehr durch die Nähe im Ortsteil, sondern auch über die Wahrnehmung in den sozialen Medien beeinflusst werde. „Letztendlich muss jeder, der für die Menschen in Weyhe im Gemeinderat ein Mandat übernommen hat, alle Menschen vertreten.“

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden ist die Zusammenlegung der beiden Wahlkreise „längst überfällig“. Durch die zwei Wahlbezirke gebe es in Weyhe keine „gleiche Wahl“ mehr. Wer die größte Zahl seiner Freunde im anderen Wahlkreis hat, „ist benachteiligt“, so Struthoff. Mit der Zusammenlegung sei die nächste Kommunalwahl gerechter, findet der Christ- demokrat.

Annika Bruck von den Grünen findet es „sinnvoll, nur eine Liste für die gesamte Gemeinde aufzustellen“. Die Fraktionsvorsitzende könne die Vorteile, die die FDP nennt, nachvollziehen. Weshalb dieser Schritt nicht früher gemacht worden sei, könne sie nicht sagen.

Einen Grund könne jedoch Andreas Hinderks, Vorsitzender der Weyher Liberalen, nennen. Es sei bis dato immer an den Mehrheitsverhältnissen gescheitert. Schon unter dem früheren Fraktionsvorsitzenden Günther Borchers sei vor Jahren ein ähnlicher Antrag eingereicht worden. „Dieser wurde aber leider abgelehnt.“

Die Verwaltung bewertet den FDP-Vorschlag ebenfalls positiv. Die Vorteile überwögen. Es sei nur noch ein Stimmzettel erforderlich. Dadurch würden Kosten eingespart und der organisatorische Aufwand deutlich verringert. Außerdem würden Fehlerquellen minimiert. Die Auswertung der Wahlbezirke werde einfacher.

Auf die Sitzverteilung hätte die Zusammenführung laut Ratsunterlage ohnehin keine Auswirkungen, weil für die Berechnung das gesamte Wahlgebiet herangezogen werden würde.