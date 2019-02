+ Das „Aufmucken“-Open-Air-Festival bietet eine Auftrittsmöglichkeit für eine Nachwuchsband. Foto: Schritt

Weyhe - VON SIGI SCHRITT. Die Gemeinde will Nachwuchsmusiker mit einem Band-Contest fördern. Wer diesen Wettbewerb gewinnt, bekommt die Chance, am Samstag, 15. Juni, auf dem Open-Air-Festival „Aufmucken gegen rechts“ zu spielen. Die Musiker können sich also an diesem Tag die Bühne mit Turbostaat, Waving the Guns oder The Busters teilen.