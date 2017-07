Nachwuchs kommt Rasern auf die Schliche

Ferienkistenkinder zu Gast bei der Polizei

+ © Husmann Während sein Kollege telefoniert, erklärt Dirk Pistol (stehend) den Kindern den Polizeialltag. © Husmann

Weyhe - Von Angelika Kratz. „Eine Hand nach oben, eine Hand am Abzug und dann Feuer frei“. – Der Nachwuchs darf nicht nur in den Alltag polizeilicher Ermittlungsarbeit reinschnuppern. Er darf am Donnerstag beim Termin der Weyher Ferienkiste im Leester Kommissariat sogar selbst schießen – auch wenn es „nur“ mit der Laserpistole ist, um Verkehrssünder zu überführen.