100 Akteure in der „Nacht der Chöre“: Die Felicianuskirche in Weyhe lädt zu großem Gesangsabend ein

Von: Marcel Prigge

Teilen

Freuen sich auf das gemeinsame Singen: (v.l.) Gerd Wetjen, Heike Fricker und Tina Wetjen aus den Chören sowie Kantorin Elisabeth Geppert. © Prigge

Es wird eine „etwas andere Kirchenveranstaltung“: Mehr als 100 Sänger aus sechs Chören werden am Freitag, 14. Oktober, in der Felicianuskirche in Weyhe zusammenkommen, um gemeinsam die „Nacht der Chöre“ zu feiern. „Für jeden wird musikalisch etwas dabei sein“, so Kantorin Elisabeth Geppert.

Weyhe – Posaune, Klavier und Violine, dazu Gospel- und Chorgesang: Bald wird es laut in der evangelisch-lutherischen Felicianuskirche in Weyhe. Der Grund: Am Freitag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr werden sechs Chöre samt Begleitung auftreten. „Das sind mehr als 100 Akteure“, sagt Elisabeth Geppert, Kantorin der Felicianuskirche. „Für jeden wird musikalisch etwas dabei sein.“

Sechs Chöre, 100 Akteuere: Felicianuskirche in Weyhe lädt zum Gesangsabend ein

Alle Felicianus-Chöre würden sich beteiligen: der Posaunenchor Weyhe unter der Leitung von Oscar Alemany, die Kantorei, der Kinderchor, der Gospelchor und der Nachmittagschor, die alle von Elisabeth Geppert geleitet werden. Zudem werden die „Living Voices Heiligenfelde“ unter der Leitung von Jin Huang teilnehmen. Begleitet wird der Gesang von Olga Klosowska mit der Violine und von Huang am Klavier.

Infos und Karten Karten für die Veranstaltung sind ausschließlich an der Abendkasse ab 18.45 Uhr erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Schüler, die älter als 14 Jahre sind, zahlen sechs Euro. Kinder darunter zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen zu dem Chor-Konzert gibt es auch im Kirchenbüro unter der Telefonnummer 04203/783727.

„Es ist ein Gemeinschaftsprojekt“, erzählt die Kantorin weiter. Besonders werde dies in vier Liedern zu erkennen sein, die alle Chöre gemeinsam singen werden. „Dann wird es richtig schön voll hier“, schwärmt Geppert, die im gleichen Atemzug betont, dass in der Kirche aber genug Platz vorhanden sei.

Gemeinsame lieder mit allen Beteiligten: Chorübergreifende Proben laufen an

„Wir freuen uns richtig, dass wir das mit allen zusammen machen können“, erzählt Heike Fricker, Sopran in der Kantorei. 2019 sei die letzte Nacht der Chöre vonstattengegangen. Seitdem habe sich viel verändert. Mitglieder verschiedener Chöre seien gegangen, einige dazugekommen. „Aber die Proben in der vergangenen Zeit liefen gut“, so Geppert. „Und auch, dass wir jetzt gemeinsam mit dem Chor aus Heiligenfelde üben können, ist richtig spannend.“

Singen gemeinsam: Die erste chorübergreifende Probe mit den Living Voices Heiligenfelde. © Geppert

Neben den Liedern, die alle gemeinsam singen werden, werde jeder Chor auch allein etwas zum Besten geben. Dafür sei der Abend in zwei Abschnitte geplant worden. Den ersten Teil werde der Kinderchor einleiten. Nachdem alle Chöre einzeln und dann gemeinsam gesungen haben, gebe es eine kleine Pause. „In der Pause wird es dann auch Getränke geben“, berichtet Geppert. Sie betont, dass dies eine „andere Art einer Kirchenveranstaltung“ sei. Es werden Sekt, Bier, Wein und natürlich auch alkoholfreie Getränke gereicht. „Wir hoffen, dass die Menschen in der Pause ins Gespräch kommen.“

Im zweiten Teil der Veranstaltung werden wieder alle Chöre auftreten. „Außer der Kinderchor, da es für die Jüngsten sonst zu spät wird.“ Zwischendrin gebe es die Gelegenheit, mitzusingen und am Ende der Veranstaltung soll gemeinsam mit allen „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen werden. Der Abend verspricht eine stimmungsvolle Mischung, erzählt Geppert weiter. Es werde Gospels und Bläsermusik, aber auch klassische Chor-Stücke geben. Auch bekannte Lieder wie „Fields of Gold“ oder „Bridge Over Troubled Water“ werde es zu hören geben.