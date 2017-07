Nach unten per Wasserrutsche

Weyhe - Von Sigi Schritt. Für das Familienfest „Hombachlust“ am Sonntag, 30. Juli, hoffen Jugendpfleger Carsten Platt und Jürgen Borchers vom Organisationsteam auf gutes Wetter.

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr haben Mädchen und Jungen auf dem Mühlenkampf-Freizeitgelände reichlich Gelegenheit, sich zu vergnügen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr wird nicht nur Einsatzfahrzeuge präsentieren, sondern baut auf dem Rodelberg unter anderem eine Wasserrutschbahn auf. Dabei rauscht Wasser auf einer Folie hinunter – Kinder können dort hinuntersausen. Außerdem begleitet das Oscar-Spielmobil aus Bremen die Veranstaltung.

Organisator Jürgen Borchers verspricht, dass Speisen und Getränke zu „zivilen Preisen“ angeboten werden. Zwischen 300 und 400 Gästen hat die Arbeitsgemeinschaft Hombachlust im vergangenen Jahr laut Borchers gezählt.

„An diesem Tag gibt es mehrere Veranstaltungen“, sagt die Bürgermeister-Stellvertreterin Ina Pundsack-Bleith und erinnert an das Streetfood-Festival und an das Sommerfest der Alten Wache. Jugendpfleger Platt will die Daten des Online-Anmeldeverfahrens nutzen, um die Eltern anzuschreiben. Jedes Kind dürfe aber mitmachen, ob es an der Ferienkiste der Gemeinde teilgenommen hat oder nicht. Insgesamt 521 Kinder hätten sich zu den Veranstaltungen angemeldet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 226 Kinder. Die Nutzung des Programms (Kosten 1000 Euro) habe sich bewährt.