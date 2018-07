Auch ohne Miss-Deutschland-Titel hält Vanessa Goldschmidt an Karriereplänen fest

Weyhe/Bremen - Von Sigi Schritt. Es ist schon eine schwierige Sache: Eine Jury soll unter 17 schönen Frauen die allerschönste aussuchen, um ihr den Titel Miss Deutschland zu verleihen. In diesem Kreis der Bewerberinnen war in der Nacht zu Sonntag auch Vanessa Goldschmidt aus Erichshof, die als Miss Bremen und damit als Lokalmatadorin im Himmelssaal des Radisson Blue Hotels in Bremen um den Sieg gekämpft hat.

Nach einer zweistündigen Show setzte der US-Schauspieler Vincent de Paul als Jury-Mitglied Olivia Möller aus Osnabrück, amtierende Miss Nordrhein-Westfalen, die Krone auf. Raphael Merkt (Mr. Süddeutschland) wurde Mr. Deutschland. Die beiden schickt die Miss Germany Organisation in die internationalen Wettbewerbe.

„Ich bin schon ein wenig traurig“, sagte die brünette Schönheit Vanessa Goldschmidt direkt nach der Show. Die 23-Jährige will aber an ihrem Ziel festhalten, als Model beruflich Fuß zu fassen. Auch wenn sie den jüngsten Wettbewerb nicht gewonnen hat, so habe sie doch weiter an Persönlichkeit und an Erfahrung gewonnen, glaubt der Emmy-Preisträger de Paul. Die Weyherin sei nicht nur sympathisch, sondern verfüge auch über das Potenzial, andere Menschen zu begeistern. Das Abschneiden in Bremen sei nicht das Ende, sondern der Anfang, sagte de Paul, der das Business nach eigenen Worten kennt.

Das bestätigten auch die Modelscouts, die längst ein Auge auf die Weyherin geworfen haben. Die Herren hatten sich umgesehen, welche Bewerberinnen für größere Shows der morgen beginnenden Fashion Week in Berlin infrage kämen. Wegen ihrer Markenzeichen, der langen Beine und der Sommersprossen, sollte die Weyherin gebucht werden. Die Erichshoferin fühlte sich sichtlich geschmeichelt. Noch sei ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau nicht ganz abgeschlossen, sagte sie. Nach einer Urlaubwoche und einem freien Tag will sie also heute wieder das Gastroteam der Meierei (Bürgerpark) verstärken, sagte die pflichtbewusste Frau. Schließlich will sie ihren Ausbildungsvertrag erfüllen. „Man kann nicht vor dem Ziel alles hinwerfen.“

Diese für sie aufregende Woche wird Vanessa Goldschmidt so leicht nicht vergessen, ergänzte sie. Sie habe sowohl unter den Teilnehmern als auch unter den MGO- und Medien-Vertretern neue Freunde gefunden und somit ihr Netzwerk erweitert. „Wir waren ja mehrere Tage lang im Hotel und haben die Gruppe nicht verlassen. Wir haben die Abläufe immer wieder geprobt“, sagte Vanessa Goldschmidt. „Außerdem bekamen wir viele Tipps von Profis, etwa zum Thema Laufsteg oder Interview-Training.“ Mit dieser Sicherheit klappten am Finaltag trotz der Enge des Raumes die Durchgänge im schwarzen Bikini, im Abendkleid und auch die gemeinsamen Auftritte mit den zehn männlichen Bewerbern.

Bei zehn hübschen Männern und 17 Frauen drängt sich die Frage auf, ob hinter den Kulissen kräftig geflirtet wurde. „Nein“, betonte die 23-Jährige. Es gab Teilnehmer, die waren vergeben, andere waren zwar Single, aber darüber wurde laut Goldschmidt nicht gesprochen. Kleinere Flirts wären nur ein bisschen Show gewesen, hätten nichts zu bedeuten. „Alles andere ist auch unprofessionell“, so Goldschmidt.

Bei der Aftershow-Party nutzten viele die Gelegenheit, sich mit der Weyherin und den anderen schönen Frauen an einer Fotowand ablichten zu lassen. „Ich bin sehr stolz auf meine Schwester“, sagte Jessica Goldschmidt. Die junge Erichshoferin kann sich zwar nicht vorstellen, selbst einmal auf den Laufsteg zu gehen, glaubt aber fest an die Karriere ihrer Schwester: Sie sei willensstark und „wird ihr Ding machen“.

