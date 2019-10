Nach 30 Jahren Schluss

Weyhe - Von Sigi Schritt. Das Ehrenamt stößt an seine Grenzen – zumindest beim Förderkreis der KGS Leeste, sagt dessen Vorsitzender Peter Gesell. Seit mehr als 30 Jahren betreibt der gemeinnützige Verein in der KGS die Cafeteria – als Wirtschaftsunternehmen. Der Förderkreis will sein morgendliches Tresenengagement nur noch bis zu den Sommerferien aufrechterhalten. Dann soll ein Caterer den Job übernehmen, den derzeit um die 70 Eltern ehrenamtlich erledigen. Das Thema beschäftigt die Politik (wir berichteten). Mittwoch ist es im Verwaltungsausschuss auf der Tagesordnung.

Für Gesell ist die Helferanzahl zu niedrig. „Wir können es langfristig nicht gewährleisten, die Cafeteria in jeder großen Pause zu öffnen.“ Im Helferteam befinden sich auch Personen, die zum Beispiel nur an einem Tag oder an wenigen Tagen im Monat Zeit haben. Gesell plagen Nachwuchssorgen. Es sei schwierig, unter den Eltern der neuen Fünftklässler Interessenten zu finden, die sich in den beiden großen Pausen hinter den Tresen stellen. Der Verein will die Schüler mit einem gesunden und preiswerten Frühstück versorgen und dabei zum Beispiel Obst, Gemüse und belegte Brötchen in Bioqualität verkaufen. Grundsätzlich mangle es nicht am Interesse, ehrenamtlich in der Schule tätig zu sein. Nur morgens sei es schwierig und der gesellschaftliche Wandel spürbar. Die Zahl der Hausfrauen in der Elternschaft habe sich verringert. Viele Mütter könnten bis zur fünften Stunde deshalb keine Freizeit erübrigen, um in der Schule hinterm Tresen zu stehen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen Geld verdienen wollen oder müssen.

Gesells weitere Sorge: Die Pädagogin Anke Runge, die Hauswirtschaft und weitere Fächer unterrichtet, sei von der Schule für einige Stunden freigestellt, um den Einkauf und die Personalplanung zu organisieren. Sie gehe aber im Frühjahr in den Ruhestand.

Über Umsätze will der Steuerberater nicht reden, es würden aber Gewinne erzielt. Die Beträge würden mithelfen, andere Projekte zu finanzieren. Deshalb will der Verein grundsätzlich daran festhalten, die Cafeteria bei Veranstaltungen zu öffnen.

Als Steuerberater könne Peter Gesell den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb weiter verantworten. Es falle wie bei jedem anderen Café Umsatzsteuer an. Einnahmen und Wechselgeld würden protokolliert und die Kasse sorgfältig geführt. Jede Gesetzesänderung werde beachtet, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen würden regelmäßig geschult. Alle Auflagen würden erfüllt, so Peter Gesell.

Und in Sachen Hygiene hätte es nie Probleme gegeben. Jeder ehrenamtlich Tätige müsse ein Gesundheitszeugnis vorweisen und bekomme eine besondere Einweisung.

An den Gesprächen zum Thema Neuorganisation der Schulverpflegung, die die Verwaltung mit der Schulleitung sowie mit den Schüler- und Eltervertretern geführt hat, habe sich auch der Förderkreis beteiligt, so Gesell. Er wünscht sich, dass ein Caterer lediglich den Schulkiosk während der Unterrichtszeit abdeckt. Außerdem müsste die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass die Preise moderat bleiben.

Im Rahmen der Kompaktsanierung der KGS wird die bekannte Cafeteria zurückgebaut. Als Ersatz fungiert der neue Schulkiosk, der beim Forum entstehen soll. Laut Gesell sollte der Bereich bereits fertiggestellt sein, aber die Arbeiten verzögern sich. So ist ein Umzug erst für Januar geplant. Im Februar wird die alte Cafeteria abgerissen.

Damit bei der Frühstücksverpflegung der Verzicht auf Ehrenamtliche gelingt, lässt sich die Gemeinde von Michael Thun von der Firma „esscooltur“ beraten (wir berichteten). Die Gemeinde sucht einen Unternehmer, der sowohl den Mensabetrieb der KGS Leeste als auch den der KGS Kirchweyhe übernimmt. Den Kioskbetrieb in Leeste müsse der Caterer zusätzlich schultern. Michael Thun merkte im Kreiszeitungsinterview kritisch an, dass es zwar sehr positiv sei, dass Eltern sich in der Schule engagieren, aber sie sollten sinngemäß andere Tätigkeiten erledigen – zum Beispiel die Schüler bei Hausaufgaben betreuen. Hinter den Tresen eines Schulkiosks gehören laut Thun nur Mitarbeiter eines Dienstleisters, die einen angemessenen Lohn erhalten. Am Tresen könnten auch Eltern stehen. Wenn es gut wie in Kirchweyhe funktioniert, sollte man am System nicht rühren. Andere Töne als Peter Gesell schlägt Karin Ahrlich, Vorsitzende Förderkreis der KGS Kirchweyhe, an: „Die Cafeteria der KGS Kirchweyhe bleibt ehrenamtlich.“ Insgesamt 60 Ehrenamtliche helfen laut Ahrlich beim Vorbereiten der Brötchen und dem anschließenden Verkauf in der großen Pause. Mit den neuen fünften Klassen seien Eltern an die Schule gekommen, die sich „gerne ehrenamtlich engagieren wollen“. Es gibt nicht nur Eltern oder Verwandte der Schüler, sondern auch externe Helfer. Auch die Integration ausländischer Mitbürger funktioniere dort. Jeder Helfer habe eine Einweisung und Hygienebelehrung bekommen, so Ahrlich.

Eine Presseanfrage zu diesem Thema will die Gemeinde heute beantworten.

Die Politik will auf die Wünsche der Fördervereine eingehen: Annika Bruck von den Grünen, Frank Seidel von der SPD und auch Dietrich Struthoff von der CDU sehen keine Probleme, den Kiosk in Leeste einzubeziehen, den in Kirchweyhe aber auszuklammern. Wenn die Hygieneanforderungen und auch die rechtlichen Belange erfüllt seien und das leistbar sei, sollten Eltern den Kiosk in Kirchweyhe weiter betreiben. „In Leeste bekommen wir die Signale, dass es nicht mehr so ist“, so Annika Bruck. In Kirchweyhe gibt es viele motivierte Eltern, ergänzt Frank Seidel. Er ist Mitglied in beiden Fördervereinen. Seidel könne die Forderung nach einer Professionalisierung, verstehen, aber das sei für Kirchweyhe zurzeit kein Thema.

An Bewährtem will er nicht rütteln, merkte Dietrich Struthoff an.