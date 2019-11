Aus nach 25 Jahren

Kerstin Pieper gibt im Jubiläumsjahr Birkenstock-Fachgeschäft auf / 600 Paare noch im Bestand

+ Die Fensterscheiben sind beklebt. Das Bettenstudio nebenan wird sich ab Dezember vergrößern.

Erichshof - Von Sigi Schritt. Die Fensterscheiben des Erichshofer Fachgeschäfts Naturlauf sind bereits mit Papier beklebt und verhindern einen ungehinderten Blick in den Laden. Die Inhaberin Kerstin Pieper macht ihren Kunden, die auf der Bundesstraße 6 an der Fensterfront vorbeifahren, deutlich, dass ihr Geschäft geschlossen ist. Viele Regale sind bereits leer geräumt. „Ich bin noch 14 Tage da. Dann ist Schlüsselübergabe, und der Laden ist für mich Geschichte“, sagt die 50-Jährige. 600 Paar Birkenstock-Schuhe hat sie noch im Bestand. Diese will die Unternehmerin an einen Restposten-Händler übergeben.