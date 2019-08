Nabu-Station öffnet am Sonntag

Leeste – Die Station des Weyher Naturschutzbundes an der Böttcherei öffnet am Sonntag.

In der Zeit von 15 bis 17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, mehr über die Arbeit des Nabu zu erfahren. An diesem Tag bieten die Naturschützer Interessierten neben dem Blick über die unterschiedlichen Blumenbeete im naturnahen Garten einige Bilder der Weyher Vogelwelt an. Hobby-Ornithologen und Fotografen haben in den vergangenen Jahren über 120 Arten in Weyhe abgelichtet. So fühlen sich unter anderem Kiebitze in der Leester Marsch wieder wohl. Der Nabu führt das auch darauf zurück, weil er Wiesen mit Wasserbüffelhaltung unterhält. Besucher haben am Sonntag auch die Möglichkeit, auf dem Naturlehrpfad einen Sonntagsspaziergang zu unternehmen und sich die vielen Schautafeln anzusehen. Die Naturschützer führen Besucher auch zur Steganlage am Böttchers Moor. Dort werden sich die Gäste möglicherweise erschrecken, denn der Wasserstand bildet aus Nabu-Sicht einen „Negativ-Rekord“. Es habe sich auf dem Stillgewässer sogar eine Insel gebildet. sie