Mutter und Tochter in Angst und Schrecken versetzt

Amtsgericht verurteilt Barrier wegen Bedrohung und Sachbeschädigung zur Geldstrafe

Weyhe - Von Dieter Niederheide. Mit heftigen Worten wie „Ich stecke euch das Haus an“ und „Ich sprenge euch das Haus in die Luft“ hat ein Mann aus Barrien seine Ex-Geliebte und deren Mutter in Weyhe in den Mittagsstunden eines Maitages heftig in Angst und Schrecken versetzt. Damit nicht genug: Voller Wut trat er zweimal gegen das Auto der Tochter und richtete einen Schaden von weit über 3 000 Euro an. Jetzt hatte er sich wegen Bedrohung und Sachbeschädigung vor dem Strafrichter zu verantworten. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe unter Einbeziehung eines Strafbefehls zu einer Geldstrafe in Höhe von 75 Tagssätzen zu je 20 Euro.