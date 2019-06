Sudweyhe – Mit einer Martinee am kommenden Sonntag in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr im Sudweyher Bahnhof wird die Ausstellung „Mustertücher – Malen mit Nadel und Faden“ eröffnet.

Erika Christmann wird im Kulturcafé des Gebäudes über sich und ihre Arbeiten berichten. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. In der Ausstellung werden Repliken von historischen Stickmustertüchern und auch Mustertücher aus neuerer Zeit gezeigt. Stickmustertücher sind in Deutschland und in anderen Ländern Europas seit dem 16. Jahrhundert dokumentiert. Sie dienten zum Üben, Sammeln, Merken und Weitergeben erlernter textiler Techniken, Muster und Motive, und waren Ersatz für unerschwingliche Modelbücher.

Bevorzugt aus Leinen und häufig mit der Kreuzstichtechnik werden traditionelle, aber auch individuell ausgewählte Bortenmuster, Symbole, Bildmotive, Buchstaben und Zahlen gestickt. Diese Handarbeit gehörte lange Zeit zum festen Bestandteil der familiären und schulischen Mädchenerziehung. Mit dem Entstehungsdatum und Namen wurden die Mustertücher signiert, wissen Experten. Die Sticktücher wurden häufig von Generation zu Generation weitergegeben. Die Ausstellung ist bis zum 11. August sonntags von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

ps/sie