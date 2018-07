„Das muss sich erst noch herumsprechen“

Summer in the City: Gäste stellen Räder auf gesperrter Freifläche für Einsatzkräfte ab

+ Die jüngste Ausgabe von Summer in the City lockte erneut zahlreiche Gäste an. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. „Das Verbotschild war vorhin nicht da.“ „Wir dachten, der abgesperrte Bereich ist extra für Fahrräder.“ „Ein paar Räder dort machen doch nichts aus.“ – Jens Mörstedt und Lea Pünter von der DLRG sowie Jan Schmidt vom DRK haben am Donnerstagabend am Rande des Events Summer in the City viele Ausreden gehört. Die Gäste der Marktplatzsause suchten nach Entschuldigungen und Erklärungen, weshalb sie ihre Räder ausgerechnet auf dem Areal abgestellt hatten, das für Einsatz- und Rettungskräfte vorbehalten war.