Musikerfamilie kommt nach Weyhe

Kirchweyhe – Zum fünften Mal in Folge gastiert in diesem Jahr das „Luchian-Quartett“ in der Weyher Felicianuskirche. Bei den vorigen vier Konzerten hat sich dieses Quartett in Weyhe und der Umgebung mit seiner Musik schon einen großen Fankreis geschaffen, so die Organisatoren. Diese Musikliebhaber können sich jetzt auf das Konzert am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr freuen. Der Eintritt ist wieder frei, doch Spenden werden gerne angenommen.

Ebenso bemerkenswert wie ihre Musik ist die Geschichte ihrer Engagements in Deutschland, berichten die Veranstalter. Denn die Familie Luchian stammt aus Moldawien und wohnt in Jassy in Rumänien, wo Romeo und Tatjana Luchian eine Professur an der Musikhochschule haben. Ihr „Entdecker“ ist Werner Bartsch aus Dreye, der im Jahre 1999 für die Feier des 75. Betriebsjubiläums seiner Firma nach passender Unterhaltungsmusik suchte. Er hörte in der Bremer Innenstadt die Straßenmusikanten Romeo und Tatjana Luchian, deren Musik ihn so berührte, dass er sie spontan einlud, um auf der Betriebsfeier zu spielen. „Das wurde eine großartige Sache“, berichtet Bartsch.

Aus diesem Engagement entwickelte sich eine persönliche Freundschaft, die dazu führte, dass Werner Bartsch überall in der Region Spielstätten für die Musikerfamilie Luchian suchte und fand. Hannelore Leifeld erinnert sich noch an das erste Treffen mit den Luchians, als sie ihnen die Kirchentür öffnete, um ihnen ihren Spielort zu zeigen. „Hier dürfen wir spielen?“ habe Tatjana Luchian überrascht gestaunt und spontan ihre Geige ausgepackt, um darauf zu spielen.

Das Quartett bestand ursprünglich aus Romeo Luchian (Akkordeon und Klavier), Tatjana Luchian (Violine und Klavier), und deren Töchtern Mihaela Luchian (Violine) und Daniela Luchia (Querflöte und Panflöte). Inzwischen ist aus dem Quartett ein Sextett geworden, denn die beiden Söhne, der elfjährige David (Klavier und Flöte) und der erst sieben Jahre alte Jacov (Xylophon) treten bei den Konzerten ebenfalls schon mit auf. David Luchian und seine beiden Schwestern haben in ihrer Heimat bereits zahlreiche Preise gewonnen, und auf den kleinen Jacov wartet hier eine ganz besondere Überraschung. Er bekommt in seiner Heimatstadt externen Unterricht am Xylophon, denn dieses Instrument gibt es im Hause Luchian nicht. Daher hat Werner Bartsch dafür gesorgt, dass er jetzt ein solches Instrument geschenkt bekommt, das er jetzt zum ersten Mal in der Felicianuskirche öffentlich in einem Konzert spielt.

Das breite Spektrum der Konzerte reicht von volkstümlichen Melodien bis zu Märschen, Polkas, Klezmer, Caféhausmusik und Highlights der Klassik mit Liedern von Bach, Mozart, Schubert und Weber.

Wie schon in den Jahren vorher hat Werner Bartsch für seine Freunde die Sommertournee 2019 zusammengestellt, die am 9. August in der Felicianuskirche beginnt und am Freitag, 30. August, um 19 Uhr in der Leester Marienkirche endet. Dazwischen liegen Konzerte in Bremen-Walle, Kirchwistedt, Meyenburg, Schwanewede und am Sonnabend, 10. August um 16 Uhr in der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Schwarme. bt