Musiker aus den USA mit einem Fest empfangen

Nach Konzert in Berlin folgt „Big Brass Meeting“ in Melchiorshausen

+ Die Plattformen von zwei Lastwagen-Anhänger und einem großen Heuwagen bilden die Bühnen für zwei hochkarätige Klangkörper für das „Big Brass Meeting“. - Foto: Schritt

MELCHIORSHAUSEN - Von Sigi Schritt. Beim „Big Brass Meeting“ auf dem Gelände der Melchiorshauser Schützenhalle stand am Sonnabendabend die deutsch-amerikanische Freundschaft im Vordergrund. Der TSV Blau-Weiß Melchiorshausen, der örtliche Schützenverein und die Feuerwehr hatten mit rund 40 Helfern ein musikalisches Event der Extraklasse organisiert. Die Weyher empfingen ein Blasorchester aus Musikprofis, das sich auf einer Europareise befand. Die Akteure aus Denver (USA) nennen sich All Colorado Community Band und spielten vor dem Weyher Auftritt unter der Leitung von Joseph Brice in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz in Berlin Werke von Simeone, Bernstein und Sousa. Da eine Begleiterin der rund 30 US-Musiker aus Verden stammt und Beziehungen nach Melchiorshausen pflegt, war ein Gig in der Wesergemeinde im Vorfeld des Trips schnell ausgemacht. Auch das TuS-Blasorchester unterhielt die Gäste. Es zeigte sich eindrucksvoll, dass Musik die Menschen über Grenzen hinweg verbindet. Zur Freude der Besucher mischten sich sogar die Klangkörper: Die Musiker hatten per Internet Noten ausgetauscht.