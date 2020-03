Musik reißt Kirchenbesucher von den Sitzen

Kirchweyhe - Von Uwe Goldschmidt. Weit gefächert ist Programm gewesen, das der Gospelchor Weyhe am Sonntag in der nicht nur sprichwörtlich randvoll besetzen Felicianuskirche vorstellte. Mit Unterstützung der in den Vereinigten Staaten residierenden Sängerin Al-Yasha Anderson rissen die mehr als 30 Vokalartisten die Besucher im wieder von den Sitzen.

Singend und swingend zogen die Akteure mit dem Titel „Soon and very soon“ in das Kirchenschiff ein und nahmen Aufstellung im Altarraum. Dort gesellte sich sofort Al-Yasha Anderson zu den Sängerinnen und Sängern und lieferte erste Eindrücke ihrer stimmlichen Ausdruckskraft. Ebenfalls von Anfang an begleiteten Dagmar Martens (Saxophon), Anne Wohlfart (Flügel), und Jonathan Nagel (Schlagzeug) und Fernando Olivas (Bass) den Chor und sorgten sicher für das rhythmische Fundament. Anschließend begrüßte Kantorin Elisabeth Geppert die Zuhörer und stellte die Musiker und Solisten vor. Wobei jeder Einzelne schon eine ordentliche Portion Vorschussapplaus bekam.

Der Chor hatte in der Zwischenzeit den beliebten Gospel-Hit „Good News“ aufgelegt und in einem mitreißenden Arrangement vorgetragen. Begleitet wurden die Musiker vom Publikum durch kräftiges Mitklatschen. Solistisch trat Petra Müller beim folgenden schwungvollen Spiritual „Joshua fit the battle of Jericho“ in Erscheinung. Anschließend begrüßte die US-Amerikanerin die Zuhörer: „Hello eveybody“ hallte es durch das Kirchenschiff, bevor sie ihre Titel „I will say yes“ und „More than I want“ schwungvoll und fidel mit den Instrumentalisten präsentierte.

Rhythmisches Klatschen und Klopfen am Körper gehörte zum nächsten Stück, dem nordamerikanischen Volkslied „Bring me little water, Silvie“. Das basiert auf der Geschichte, dass ein Landarbeiter, als er mit seinen Maultieren pflügte, seine Frau Silvie oft anschrie, um ihm etwas Wasser zu bringen. Poppig präsentierten Band und Chor den modernen Gospelhit „In the sanctuary“, bevor mit der über zehnminütigen Jazz-Messe „A little Jazz Mass“ von Bob Chilcot aus dem Jahr 2004 eine höchst originelle und effektive Interpretation der Lateinischen Missa Brevis (der kurzen Messe) in verschiedenen Sätzen mit einer Vielzahl von Jazzstilen von Swing bis Latin auf höchstem Niveau intoniert wurde.

Für karibisches Flair sorgte Al-Yasha Anderson in ihrem zweiten Solopart des Konzertes. Dazu wurden die Zuhörer allerdings zunächst aufgefordert, Tanzschritte mit der energiegeladenen Amerikanerin einzustudieren: „Move your Body“, „Alle aufstehen“ schallte es den Zuhörern entgegen. So bewegten sich die Gäste rhythmisch von links nach rechts zwischen den Kirchenbänken zu den ungewohnten Reggae- und Calypso-Klängen. Anderson hatte wieder einmal alle Anwesenden fest im Griff und wurde frenetisch bejubelt. Einen Sturz auf der Treppe des Altarraums steckte das Temperamentbündel dabei lächelnd locker weg – ein Profi eben.

Zum Ende des unterhaltsamen Konzertes griffen die Sänger tief in die Oldiekiste. Mit „Yesterday“ (The Beatles), Rosanna (Toto), „The Rose“ (Bette Midler) und „California Dreaming“ (The Mamas & The Papas) hatte der Chor auch ein paar Rock- und Popklassiker im Repertoire, die ebenfalls vom Publikum begeistert aufgenommen wurden. Zum Mitklatschen und –singen animierte auch der Ausflug in die 1960-iger mit Hits wie „Monday, Monday“, „Surfing USA“ oder „Happy together“ die frenetischen Applaus ernteten. Natürlich forderten die so aufgeheizten Kirchenbesucher zum Schluss eine Zugabe, die von den Künstlern gerne gegeben wurde.