Musikalisches Frühschoppen in Sudweyhe: „Alligators of Swing“ treten auf

Die „Alligators of Swing“ spielen am Sonntag an der Wassermühle Sudweyhe.

Sudweyhe - Die Gemeinde Weyhe lädt für Sonntag, 15. Juli, zum musikalischen Frühschoppen an die Wassermühle Sudweyhe ein. Ab 11 Uhr spielt das Trio „Alligators of Swing“ Musik aus den Bereichen Swing, Blues und Boogie.

„Lebendigkeit, Einfallsreichtum und ein voller Ton kennzeichnen die Spielweise von Sänger-Saxofonist Stefan Scholz“, heißt es in der Ankündigung. Christian Jungs perlender Anschlag und seine jazzigen Voicings würden an Nat King Coles eleganten Klavierstil erinnern. Und Dieter Schreiber stelle seinen Kontrabass kraftvoll und souverän in den Dienst des Grooves. „In vielen Stilrichtungen zuhause, garantiert er mit Überblick den rhythmischen und harmonischen Zusammenhalt und verschafft so seinen Bandkollegen Freiraum zum Ausleben ihrer solistischen Fantasien.“

Das Trio aus Fürth ist bereits seit 1989 auf internationalen Bühnen unterwegs. Sie selber beschreiben ihre Auftritte als Verbindung der „Leichtigkeit des Swing mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogie Woogie.“

Präsentieren werden die „Alligators of Swing“ Kompositionen aus den 40er- und 50er-Jahren sowie eigene Werke.

Zwischen den einzelnen Musikstücken unterhält das Trio sein Publikum mit amüsanten Anekdoten. Der Eintritt ist frei.