Musik gegen die Alltagshektik

Silvesterkonzert in der Felicianuskirche

+ Solisten unter sich: (v.l.) Elisabeth Geppert, Thomas Gerlach und Sopranistin Swantje Tams Freier. - Foto: Husmann

Weyhe - Geradezu begeistert waren Hannelore Leifeld und Angelika Widuwilt, die das festliche Silvesterkonzert in der Felicianuskirche mitorganisiert hatten: Fast 400 Besucher waren gekommen, um mit dieser Veranstaltung das Jahr ausklingen zu lassen.

Pastorin Gudrun Müller begrüßte die Besucher. Jeder von ihnen habe seine eigenen Erinnerungen an 2016, das unter der Jahreslosung „Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet“ gestanden habe. Das Konzert biete eine Möglichkeit, Alltagshektik für einige Zeit zu vergessen und neue Gelassenheit zu finden: „Die Welt ist immer noch schön. Leben Sie sorgfältig“, mahnte Müller.

Passend dazu eröffneten Organistin Elisabeth Geppert, Sopranistin Swantje Tams Freier und Thomas Gerlach an der Trompete das Programm mit der Kantate „Su le sponde del Tebro“, ein Stück über eine unerwiderte Liebe, das trotz allem versöhnlich ausklingt mit dem guten Vorsatz, im neuen Jahr nicht mehr zu weinen.

Während neben dem Gotteshaus Böller krachten, erfüllte die wunderbare Musik das Kirchenschiff. Andächtig hörten die Besucher anschließend mehrere Händel-Kompositionen, darunter auch – passend zum Silvesterabend – Teile der „Feuerwerksmusik“, auf die Trompeter Thomas Gerlach die Zuhörer einstimmte. Den Auftrag für dieses Stück hatte Händel vom englischen König Georg II. erhalten, der damit im April 1749 das Ende des österreichischen Erbfolgekriegs feiern wollte. Der Regent wünschte sich eine Komposition für rund 100 Bläser, die ein krachendes Feuerwerk begleiten sollten. Letzteres habe damals nicht geklappt, „aber Händels Musik rettete den Abend“, berichtete Gerlach. Da es zu diesem Meisterwerk auch eine Bearbeitung für Orgel und Trompete gibt, konnten die Zuhörer am Silvesterabend nachvollziehen, wie Händel das vor mehr als 250 Jahren gelungen war.

Zum Schluss hörten die Gäste noch etwas populärere Musik, etwa „Battle capers“ und „Dance with the saints“, die wie ein Medley aus „Glory Halleluja“, „Ode an die Freude“ und „Oh when the saints“ klangen. Das Konzert endete wie im Vorjahr mit dem „Tici Tico“, einem brasilianischen „Choro“ von Zequinha de Abreu. Nach einem lang anhaltenden Beifall für die drei Solisten schickte Thomas Gerlach das Publikum mit dem von ihm auf der hell klingenden Trompete gespielten „Eurovisions-Song“ auf den Heimweg. Den dürften die Besucher beschwingt angetreten haben. - bt