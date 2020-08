Musik aus vier Jahrhunderten

Kirchweyhe – Was ist der Sinn des Lebens? Dieser Frage geht Petra Müller, Kirchenvorsteherin der Kirchengemeinde Weyhe, am Freitag, 14. August, während der letzten von insgesamt vier musikalischen Andachten nach.

Petra Müller wird in der Felicianus-Kirche aus verschiedenen Texten zum Thema vorlesen, kündigt Kantorin Elisabeth Geppert an. Musikalische Darbietungen von Elena Bodde bilden den Rahmen, so Geppert.

Elena Bodde stammt aus Uelzen, ist Orgelstudentin in Bremen und macht dort ihren Abschluss. Für ihr Konzert in Weyhe hat sie sich Werke aus vier Jahrhunderten herausgesucht und eingeübt – darunter Stücke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Georg Böhm.

Außerdem bereitet sich Elena Bodde mit einem modernen Stück eines lettischen Komponisten vor.

Das Publikum hört sphärische Klänge, verspricht Geppert. Das sei schon ein außergewöhnlicher Beitrag, erklärt sie. Er fängt ganz leise an und wird dann lauter. Die Kirchenbesucher könnten dann zum Altar gehen, um eine Kerze anzuzünden.

Natürlich müssten die Gäste die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, ergänzt Geppert.

Mit einem rhythmischen Lied hört das Konzert auf.

Der Eintritt ist frei. Wenn die Zuhörer aber möchten, können sie einen Betrag ihrer Wahl spenden, so Elisabeth Geppert. sie