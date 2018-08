Gästeführung zu den Leester Mühlen: Auf Müllers Spuren

Mühlenbesitzer Cord Landwehr stellt den Teilnehmern an der von Paul Athmann (links mit Kappe) geleiteten Gästeführung seine Mühle an der Leester Straße vor.

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Als ausgesprochen sachkundiger Experte für das Mühlenwesen in Weyhe hat sich jetzt Gästeführer Paul Athmann erwiesen. Er hatte sich intensiv mit diesem Thema befasst und zahlreiche Gespräche geführt, sodass er die mitgereisten 24 Teilnehmer über das Mühlenwesen in den Ortsteilen Leeste und Erichshof sehr sachkundig zu informieren im Stande war.

Die Radfahrer starteten am Busplatz in Leeste und kamen auf ihrem Weg nach Erichshof am Standort der ehemaligen Leester Wassermühle vorbei, an die nur noch ein symbolisches Mühlrad an einem der Wohnhäuser erinnert. Das nächste Ziel war die ehemalige Wind- und Knochenmühle Dunkhase an der B 6 in Erichshof, die 1922 abgebrannt und von der nur noch das Wohnhaus erhalten geblieben ist. An der Hombachstraße machte die Gruppe bei Friedrich Meyer Station, der die Gäste persönlich begrüßte, sie zu einer Erfrischung einlud und ihnen dann von der ehemaligen Mühle berichtete, die seinerzeit sogar ein Windrad zierte.

Am Mühlenkamp befand sich seit 1923 die Mühle Warneke, die 1950 zum Leester Bahnhof verlegt wurde. 1990 wurde dieses Gebäude als „Werk 2“ von den Futterwerken Landwehr übernommen und 2009 an die GS Agri verkauft. Inzwischen sind an der Ristedter Straße die Bagger angerollt, um das Gelände für den neuen Standort der GS Agri vorzubereiten.

Dorothea Prothmann, die Enkelin des Mühlenbesitzers Johann Warneke, zeigte den Gästen Fotos von der alten Mühle am Mühlenkamp, berichtete aus ihren Erinnerungen und bewirtete die Gäste. Der nächste ehemalige Standort einer Mühle befindet sich an der Bamberger Straße, wo Cord Nienaber eine Windmühle betrieb. Weiter ging es zum ehemaligen Standort der Motormühle von Johann Wetjen, die von 1908 bis 1922 „Am Schloss“ stand.

Wo sich jetzt am Henry-Wetjen-Platz das Kommissariat befindet, stand bis 1998 die Mühle von Heinrich Landwehr, die einst einen großen Teil des damaligen Dorfes Leeste mit Strom versorgte.

Die vorletzte Station war die Mühle von Cord Landwehr, die 1902 am jetzigen Standort an der Hauptstraße errichtet worden war. Der Vorgängerbau, eine Windmühle, hatte in Melchiorshausen gestanden und war durch Blitzschlag abgebrannt. An der Hauptstraße wurde die Mühle durch eine Dampfmaschine angetrieben, die für die Umgebung auch Strom lieferte und ein Sägegatter in Schwung hielt.

1921 wurde die Dampfmaschine durch einen Elektromotor ersetzt. Das Sägewerk wurde eingestellt und stattdessen eine Schweinemästerei eingerichtet. Ein Kegelschneckenmischer, der 1928 zum Mischen von Mastfutter eingebaut wurde, ist noch in Betrieb. Seinerzeit war es durchaus üblich, im gleichen Gang Futter- und Backmehl zu mahlen.

Nachdem die Mühle während des Krieges zeitweise als Kriegsgefangenenlager missbraucht wurde, mussten nach dem Krieg zahlreiche Schäden ausgebessert werden, ehe der Betrieb fortgesetzt werden konnte. Große Silos wurden errichtet, ein Silotankwagen angeschafft, der das Futter zu den Höfen lieferte und 1979 noch ein weiteres Silo gebaut.

2005 übernahm Cord Landwehr den Betrieb, der mit der Futterproduktion für Kleintierhalter ein weiteres Standbein erhielt. Noch immer wird hier Futter gemischt und Spezialfutter für Pferde und Kleintiere nach strengen Auflagen hergestellt. „Wir waren immer der kleinste Betrieb in Leeste“, berichtete Landwehr. Doch dadurch sei es ihm immer möglich gewesen, auf alle individuellen Wünsche seiner Kunden einzugehen.

Allerdings erwartet er ein sehr schwieriges Jahr, weil die Getreidepreise und in deren Folge auch die Futtermittelpreise weiter steigen werden, während die Schweinepreise gleich bleiben. Cord Landwehr bewirtete seine Gäste und unternahm mit ihnen eine Mühlenführung, wobei sie auch einen Blick in die 1960 gebaute Hammermühle werfen durften.