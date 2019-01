Netzwerk Armut begrüßt Bovenschulte-Vorstoß zu kostenlosem ÖPNV

Weyhe - Von Philipp Köster. Mit seinem Vorschlag, Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) kostenlos für Weyher Kinder und Jugendliche anzubieten, rennt Bürgermeister Andreas Bovenschulte beim hiesigen Netzwerk gegen Armut in Weyhe offene Türen ein. Der seit 2015 bestehende Zusammenschluss gesellschaftlicher Gruppen und Verbände, die mit Menschen in schwierigen sozialen Verhältnissen in Berührung kommen, hat sich bereits seit einem Jahr mit dem Thema Mobilität auseindergesetzt, berichtet Marlis Winkler, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Syke.

Für Menschen in der Nordkreisgemeinde, die arm seien oder im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, sei ein Auto nicht finanzierbar. Die Leute seien deshalb auf den ÖPNV angwiesen. „Der ist zwar hier relativ aufgebaut, anders als zum Beispiel im Sulinger Land, aber auch teuer.“ Nicht so gut situierte Familien mit Kindern kämen rasch in die Verlegenheit die teuren Fahrten mit Bus und Bahn nicht mehr finanzieren zu können.

Und dabei geht es nicht um Vergnügungstouren, sondern um wichtige Fahrten zu Behörden oder Medizinern. Winkler habe unlängst mit einer Frau gesprochen, die einen Arztbesuch verschieben musste, weil sie am Ende des Monats kein Geld mehr für ein Ticket hatte, sagt Winkler.

Mobilität sei also wichtig für mehr Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Immerhin seien in Weyhe elf Prozent des Nachwuchs von Armut betroffen, ihre Eltern bezögen Transferleistungen oder hätten nur ein niedriges Einlommen.

„Kostenloser Nahverkehr würde Weyhe gut stehen“

Die (vor einer Woche im Kreiszeitungs-Interview vorgebrachte, d. Red.) Idee Bovenschultes für kostenlosen ÖPNV für Kinder und Jugendliche sei eine erster begrüßenswerter Schritt sagt Marlis Winkler. Sie hofft, dass die politischen Gremien ein entsprechendes Projekt auf den Weg bringen, wenn die Finanzierung geklärt ist. Das Netzwerk stehe für konkrete Vorschläge der Ausgestaltung zur Verfügung.

Der Leester Pastor Ulrich Kraus-Röhrs, einer der Initiatoren des Netzwerks, findet es erstaunlich, dass jedes neunte Kind in der Gemeinde arm sei. „Weyhe sieht nicht danach aus.“ Aber er mache oft die Erfahrung, dass ein Kind nicht zur Konfirmandenfreizeit mitfährt, weil sich die Eltern die Reise nicht leisten können, „obwohl wir es immer möglich machen würden“, verweist er auf Mittel aus der Diakoniekasse der Kirchengemeinde.

Auch ein Kinobesuch sei nicht so einfach zu stemmen. Wenn auch der Eintritt mit etwa sechs Euro vielleicht noch machbar sei, würde es angesichts von knapp zehn Euro für den Zug in der Summe schwierig. „Kostenloser Nahverkehr würde Weyhe gut stehen.“

Christina Scheele, Gleichstellungsbeauftragte Weyhes und Netzwerk-Aktive, erinnert an den Umzug der Syker Tafel von Leeste nach Kirchweyhe. Nutzer aus dem Westen der Gemeinde müssten für die Busfahrt 4,30 Euro bezahlen. Im Monat kommen sie darurch auf 17,20 Euro - und damit sind die aktuell veranschlagten 35,29 Euro schon aufgezehrt.

Mehr Entlastung, Teilhabe und Gerechtigkeit

Kostenloser ÖPNV für Kinder und Jugendliche würden nicht so gut betuchte Familien auch bei den Aufwendungen für die Fahrten zur Schule entlasten, sagt Winkler. Denn ab 16 Jahren müssen sie zahlen. Die Teilnahme am Unterricht an einer weiterführenden Schule, etwa in der Sekundarstufe II in Leeste, müssten sich die Familien leisten können. Teilhabe an Bildung müsse auch für ärmere Familien machbar sein, fordert Krause-Röhrs: „Wir dürfen nicht in die Schulpolitik der 1960er-Jahre zurückfallen.“ Heinrich Beneke vom Sozialverband Leeste fühlt sich diesbezüglich an seine Jugend erinnert, als er für den Besuch der Brinkumer Mittelschule zwölf Mark berappen musste.

Kostenlos oder nur mit einem minimalen Eigenanteil Bus und Bahn zu fahren wäre Krause-Röhrs zufolge ein Mosaikstein für mehr Entlastung, Teilhabe und Gerechtigkeit. Auch der vom Bürgermeister skizzierte ökologische Nutzen sei bedeutsam, sagt Krause-Röhrs. Es werde viel von Kimawandel gesprochen, aber nur „virtuell“ Es fährt trotzdem weiter jeder mit dem Auto“.

Langfristiges Ziel ist für das Netzwerk die Gratis-Fahrt für alle Bürger. Denn auch unter den Senioren gibt es viele Arme. Marlis Winkler zufolge müssten aktuell 50 Prozent der bundesdeutschen Rentner mit 700 Euro im Monat zurechtkommen. Pastor Krause-Röhrs weiß von Kaffeenachmittagen der Alten- und Sozialverbände, an den Senioren nicht teilnehmen, weil sie sich den Euro für den Kaffee und die 1,50 für das Stück Kuchen nicht leisten können. Und wenn es die Kaffeetafel gratis gebe, würden die Betroffenen nicht kommen, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, sie kämen nur, wenn es etwas umsonst gibt.

Nach der SPD im Weyher Rat hat auch die CDU einen Antrag gestellt, den ÖPNV für Kinder und Jugendliche kostenfrei zur Verfügung zu stellen. „Die Familien werden finanziell entlastet. Die Jugendlichen werden damit an den öffentlichen Personenverkehr herangeführt und sind eher bereit, auch einmal auf das Auto zu verzichten“, sagt der Fraktions- und Parteivorsitzende Dietrich Struthoff. Ein solches Vorhaben ist dem Wortlaut des Antrags zufolge die logische Erweiterung des positiv angenommenen Projekts Mia-Ticktet für Weyher. Zudem würde zum kostenlosen ÖPNV die von der CDU beantragte Umgestaltung des westlichen Bahnhofsvorplatzes passen. Die Christdemokraten bitten u m Prüfung bezüglich der Kosten. Auch avisierte Landeszuschüsse sollte dabei einkalkuliert werden, heißt es in den Antrag abschließend. Die Grünen haben keinen eigenen Antrag gestellt, dem Bürgermeister aber laut der Fraktionsvorsitzenden Annika Bruck „natürlich signalisiert, dass es sich immer lohnt, über eine Verbesserung des ÖPNV nachzudenken“. Eingedenk der guten Verwaltungsarbeit geht sie davon aus, dass die Idee gründlich erarbeitet wird. „Wir werden eine Entscheidung treffen, wenn wir solide Daten, zum Beispiel zu den Kosten oder der Durchführung haben.“ Die FDP hatte sich kritisch gegenüber dem SPD-Antrag geäußert.