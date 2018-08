Morgen steigt die Pool-Party

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Freibad-Saison mit einer Besucherbilanz von 125 000 Gästen abzuschließen, das wäre für Susanna Clottey, Rathausmitarbeiterin aus dem Fachbereich 2, ein Traum. Mehr als 100 000 Gäste in einer Saison, nämlich 121000, waren es zuletzt im Jahr 2006.

Es läuft seit der Eröffnung in diesem Jahr ganz gut, so Markus Kuske, Leiter des Freibads. So zählten er und sein Team bis Mittwochabend rund 106 450 Gäste. Und es ranken sich auch interessante Zahlen um den Tag. So waren am Mittwoch – am 8.8.2018 – exakt 888 Besucher im Bad. Dienstag war der Tag mit den meisten Besuchern – 3 133 Menschen waren durch die Kassenzone gegangen. „Die Temperatur im Schatten lag bei satten 38 Grad“, ergänzt der Freibadleiter.

Am morgigen Sonntag soll es wieder voll werden. Denn an diesem Tag steigt die Sommer-Pool-Party unter dem Motto „Sun & Fun“, professionell organisiert und moderiert durch das Zephyrus Disco Team mit seinen Animateuren. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.